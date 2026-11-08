Засега е невъзможно да се каже доколко са точни данните

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Хакерските групи "Киберпартизани BY" и "Silent Crow", които заявиха, че са успели да проникнат в системата на "Росстат", съобщиха, че до края на август 2026 г. във войната с Украйна са загинали над 390 хиляди руснаци.

Според изчисленията на "Киберпартизани BY" от началото на голямата война са загинали 393 881 руснаци. Става дума за онези, при които в системата на "Росстат" като причина за смъртта са посочени военни действия или техните последствия.

"Silent Crow" представя други данни. Според техните изчисления са загинали 450 100 руснаци. Те отчитат не само смъртните случаи в резултат на военни действия и техните последствия, но също така и смъртните случаи, отбелязани като терористични актове, небоеви смъртни случаи на военнослужещи и смъртта на хора, регистрирани в Русия и починали на окупираните територии или в Украйна без посочена причина.

В списъците с имената на загиналите, които събират "Медиазона" и руската служба на Би Би Си, в момента фигурират около 286 хиляди души, но тези списъци са очевидно непълни - особено това важи за последните месеци и дори години. В последното актуализиране на съвместното проучване на изданията "Медуза" и "Медиазона", изготвено въз основа на данни от Регистъра на наследствените дела, общият брой на загиналите към края на 2025 г. се оценяваше на 350 хиляди души. По този начин изчисленията на хакерските групи по брой съответстват на очакваните — но засега е невъзможно да се каже доколко са точни.

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