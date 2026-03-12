Още не е ясно дали и българският клон на канадската компания е засегнат

Канадската телекомуникационна и консултантска компания "Телъс" (Telus) съобщи, че разследва инцидент, свързан с киберсигурността, при който е имало неразрешен достъп до част от нейните системи. Това заяви говорител на компанията, цитиран от Ройтерс и БТА.

По-рано през деня хакерската група "ШайниХънтърс" (ShinyHunters) съобщи в мейл до агенцията, че е успяла да открадне най-малко 700 терабайта данни от системите на компанията.

Компанията подчертава, че всички бизнес операции продължават да функционират нормално и към момента няма данни за прекъсване на връзката с клиентите или за нарушаване на предоставяните услуги. От "Телъс" уточняват, че работят съвместно с експерти по кибернетична криминалистика, които подпомагат разследването на инцидента, както и с правоприлагащите органи. Паралелно с това "Телъс" уведомява засегнатите клиенти, когато това е необходимо.

В изявлението не се уточнява какъв тип данни може да са били откраднати, нито какъв е точният им обем.

Компанията е един от най-големите телекомуникационни компании в Канада и предоставя услуги в областта на мобилните комуникации, интернет, телевизията и бизнес технологичните решения.

"Телъс" има значително присъствие и в България чрез дружеството "Телъс Интернешънъл България" (TELUS International Bulgaria), което предоставя аутсорсинг услуги, включително клиентско обслужване, модериране на съдържание, дигитални решения и поддръжка на технологични платформи.

Компанията оперира няколко офиса в страната, включително в София и Пловдив, и е сред големите работодатели в сектора на бизнес услугите. В българските ѝ центрове работят хиляди служители, които обслужват международни клиенти в различни индустрии, включително технологични компании, онлайн платформи и телекомуникационни оператори.

Засега няма информация дали киберинцидентът е засегнал операции на компанията извън Канада, включително дейността ѝ в България.

Примерни файлове, споделени от хакерската група с агенцията, показват, че предполагаемо изтеклите данни съдържат информация, свързана с най-малко две дузини компании. Според новинарската агенция те включват лични данни, информация за разговори и записи, данни от проверки на Федералното бюро за разследване (ФБР), както и изходен код, свързан с различни бизнес подразделения на компанията в областта на телекомуникациите и бизнес услугите.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди автентичността на тези данни.

Хакерската група "ШайниХънтърс" е свързвана с редица кибератаки срещу големи компании по света. Миналия месец нидерландската телекомуникационна компания "Одидо" (Odido) заяви, че смята групата за отговорна за скорошна атака, при която са били разкрити лични данни от над шест милиона потребителски акаунта.

Групата е свързвана и с атаки срещу компании като "Порнхъб" (PornHub), "Уин Ризортс" (Wynn Resorts) и други международни организации.

