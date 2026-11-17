Кибератаката е извършена през октомври чрез външен доставчик на технологични услуги. Откраднати са имена, адреси, дати на раждане и номера на шофьорски книжки

143 Снимка: iStock by Getty Images

Близо 150 000 шофьори на Uber са засегнати от кибератака, при която хакери са откраднали личните им данни и информация от шофьорските им книжки. Пробивът е станал през октомври в системите на външен технологичен доставчик, който е имал достъп до информация на компанията.

Според документи, подадени до главните прокурори на няколко американски щата, сред които Калифорния и Айова, Uber е била уведомена за инцидента на 9 октомври. Тогава доставчикът съобщил, че хакери са проникнали в системите му и са откраднали вътрешни идентификационни данни. С тях нападателите получили достъп до информация на Uber.

Откраднатите данни включват имената на засегнатите шофьори, домашните им адреси, датите им на раждане и номерата на шофьорските им книжки. Източници на TechCrunch разкриват, че компрометираната компания е Fireworks AI. Тя предоставя на разработчиците достъп до модели с изкуствен интелект с отворени тегла, които могат да бъдат използвани и внедрявани в различни приложения.

Fireworks AI съобщи за пробив в сигурността миналия месец. Тогава хакери откраднаха информация на нейни клиенти, включително данни за плащания и някои частни набори от данни за обучение и използване на AI модели.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Сред засегнатите компании са и платформата за продуктивност Notion и стартъпът за програмиране с изкуствен интелект Cursor. И двете потвърдиха, че техни данни са били откраднати при атаката срещу Fireworks AI. Uber твърди, че е имала активирани системи за предупреждение при неоторизиран достъп до средата на Fireworks AI. Те обаче не са засекли атаката, тъй като хакерите са използвали легитимни вътрешни идентификационни данни на самия доставчик.

"Не бяха задействани никакви предупреждения", посочва Uber в документите за инцидента.

Представител на компанията обясни пред TechCrunch, че уведомленията до шофьорите са свързани с пробив в сигурността при външния доставчик Fireworks.ai, който е имал достъп до част от данните на Uber. От компанията препратили допълнителните въпроси към технологичния партньор. Говорител на Fireworks потвърди, че е установен проблем със сигурността, довел до неоторизиран достъп до част от системите на компанията и компрометиране на клиентска информация. Представителят обаче не отговорил на конкретните въпроси за обстоятелствата около атаката.

Fireworks свързва инцидента с киберпрестъпна група, мотивирана от финансови облаги. Според компанията целта на нападателите е да продават откраднати токени за достъп до големи езикови модели (LLM). Засега няма известна хакерска група, която публично да е поела отговорност за кражбата на данните.

В документ, подаден до главния прокурор на щата Орегон, Uber посочва, че общо 149 346 души са били уведомени, че личната им информация е открадната при пробива в Fireworks. Преди това компанията е подала уведомления за засегнати шофьори в Калифорния, Илинойс, Масачузетс, Роуд Айлънд и Южна Каролина. Документи за инцидента са открити и в Тексас и Върмонт. Uber не е уточнила колко от общо засегнатите 149 346 души са нейни шофьори. Компанията не е отговорила и дали броят на пострадалите може да нарасне.

Това е вторият известен пробив в сигурността на Uber през 2026 г. През август стана ясно, че подразделението за товарни превози Uber Freight разследва предполагаема кибератака. Тогава хакерска група, занимаваща се с изнудване, заяви, че е откраднала данни от компанията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.