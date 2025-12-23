Мащабна кибератака е засегнала румънската държавна администрация, отговаряща за управлението на водните ресурси. При инцидента около 1 000 компютъра са били изведени от експлоатация, след като са били криптирани чрез ransomware атака. Засегнати са 10 от 11 регионални офиса на институцията.

По информация на румънските власти, нападателите са използвали вградения в Windows механизъм BitLocker за криптиране на системите - подход, който прави атаката по-трудна за разпознаване и възстановяване. До момента нито една хакерска група не е поела отговорност, но в компрометираните системи е открито съобщение с искане за контакт в срок от седем дни.

Полша осуетила кибератака срещу водоснабдяването на голям град
Виж още Полша осуетила кибератака срещу водоснабдяването на голям град

Сред засегнатите услуги са електронната поща, уеб платформите, базите данни и географските информационни системи (GIS), както и работни станции с Windows и сървъри за управление на домейни.

Добрата новина е, че реалните системи за контрол на водоснабдяването не са били компрометирани, а доставките на вода в страната продължават нормално. Оперативната дейност временно се осъществява чрез диспечерски центрове и гласова комуникация.

Румънската Национална дирекция за киберсигурност (DNSC), заедно с разузнавателните служби, разследва инцидента. Засега начинът на проникване в системите остава неустановен, а усилията са насочени към възстановяване на засегнатата ИТ инфраструктура.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24786
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9337
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6969
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3273
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8309
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6509
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11494