Хакерска атака извади от строя 1 000 компютъра на румънската водна администрация
Реалните системи за контрол на водоснабдяването не са били компрометирани
Мащабна кибератака е засегнала румънската държавна администрация, отговаряща за управлението на водните ресурси. При инцидента около 1 000 компютъра са били изведени от експлоатация, след като са били криптирани чрез ransomware атака. Засегнати са 10 от 11 регионални офиса на институцията.
По информация на румънските власти, нападателите са използвали вградения в Windows механизъм BitLocker за криптиране на системите - подход, който прави атаката по-трудна за разпознаване и възстановяване. До момента нито една хакерска група не е поела отговорност, но в компрометираните системи е открито съобщение с искане за контакт в срок от седем дни.
Сред засегнатите услуги са електронната поща, уеб платформите, базите данни и географските информационни системи (GIS), както и работни станции с Windows и сървъри за управление на домейни.
Добрата новина е, че реалните системи за контрол на водоснабдяването не са били компрометирани, а доставките на вода в страната продължават нормално. Оперативната дейност временно се осъществява чрез диспечерски центрове и гласова комуникация.
Румънската Национална дирекция за киберсигурност (DNSC), заедно с разузнавателните служби, разследва инцидента. Засега начинът на проникване в системите остава неустановен, а усилията са насочени към възстановяване на засегнатата ИТ инфраструктура.