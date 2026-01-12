САЩ обаче запазва мълчание, а Илон Мъск отговори остро на критиките, като написа, че правителствата "търсят всеки възможен повод за цензура"

883 Снимка: xAI

Индонезия и Малайзия предприеха най-твърдите до момента мерки срещу Grok - чатбота на xAI, собственост на Илон Мъск. Двете държави обявиха временно блокиране на достъпа до услугата заради масово разпространение на AI-генерирани разголени и сексуализирани изображения, често създавани без съгласието на изобразените лица, включително реални жени и непълнолетни.

В официална позиция, разпространена в събота, министърът на комуникациите и дигиталните технологии на Индонезия Меутя Хафид заяви, че правителството разглежда несъгласуваните сексуални deepfake материали като тежко нарушение на човешките права, достойнството и дигиталната сигурност на гражданите. По информация на медиите, индонезийското министерство вече е извикало представители на X за обяснения.

Малайзийското правителство обяви сходна забрана в неделя, съобщи The New York Times.

Действията на двете азиатски държави са част от нарастваща вълна от международен натиск срещу xAI и Grok. Индия нареди на X да предприеме спешни мерки, за да предотврати генерирането на неприлично и незаконно съдържание. Европейската комисия изиска от компанията да запази всички документи, свързани с Grok - ход, който често предхожда официално разследване.

В Обединеното кралство медийният регулатор Ofcom обяви, че ще направи бърза проверка за евентуални нарушения, а премиерът Киър Стармър заяви пълна подкрепа за евентуални действия.

На този фон САЩ засега запазват мълчание. Администрацията на Доналд Тръмп не е коментирала казуса, въпреки че главният изпълнителен директор на xAI Илон Мъск е сред големите донори на Тръмп и заемаше ключова роля в администрацията му. В същото време демократически сенатори призоваха Apple и Google да премахнат X от своите магазини за приложения.

xAI първоначално реагира с публично извинение, публикувано от самия акаунт на Grok, в което се признава, че определено съдържание е нарушило етични норми и потенциално американски закони, свързани със сексуално насилие над деца.

По-късно компанията ограничи функцията за генериране на изображения само за платени потребители в X, но това ограничение не важи за самостоятелното приложение Grok, където изображенията все още могат да се създават свободно.

Илон Мъск отговори остро на критиките, като написа, че правителствата "търсят всеки възможен повод за цензура".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.