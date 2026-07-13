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Meta е изправена пред нови обвинения заради проблеми със защитата на децата в нейните платформи. Разследване на BBC твърди, че Instagram е печелил от платени реклами, свързани със съдържание със сексуално насилие над деца в Индия, предава Futurism.

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Според британската медия някои от рекламите са съдържали ключови думи като "видео с изнасилване" и "детско видео". Те са насочвали потребители към скрити канали в Telegram, където подобно съдържание се е предлагало срещу суми от около 1 долар.

Случаят предизвика реакция от индийското правителство. Министерството на електрониката и информационните технологии изпрати официално уведомление до Meta с искане компанията незабавно да премахне всички реклами и съдържание, които насърчават продажбата на материали със сексуално насилие над деца.

Според индийската телевизия DD News Meta трябва да предостави подробно обяснение за случая.

Компанията заяви пред BBC, че е премахнала няколко реклами и е блокирала свързаните с тях профили заради нарушение на правилата. Говорител на Meta посочи, че нито една система за модериране не е напълно безгрешна.

"Нито една система не е съвършена и процесът ни за преглед може да не открие всички нарушения на правилата", заяви представителят на компанията.

От Meta допълниха, че използват автоматизирани технологии за откриване на нарушения и че потребителите могат да сигнализират за реклами, които нарушават правилата на платформата.

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Telegram също съобщи пред BBC, че през 2026 г. е премахнала повече от 274 000 групи и канали, свързани със съдържание със сексуално насилие над деца.

Бившият вицепрезидент на Facebook Брайън Боланд заяви, че алгоритмите на Instagram са били разработени с основен фокус върху увеличаването на приходите.

"Тъжното и трагичното е, че с времето компромисът между приходите и потребителското изживяване се превърна в основна част от разговора", каза Боланд пред BBC.

Той даде показания срещу Meta по дело, при което съдебни заседатели в Ню Мексико признаха компанията за виновна в заблуждаване на потребителите относно безопасността на платформите ѝ за деца.

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През март съдът заключи, че Meta е позволила разпространението на съдържание със сексуално насилие над деца и е превърнала платформите си в среда, която улеснява престъпленията срещу непълнолетни.

"Ръководителите на Meta са знаели, че продуктите им вредят на децата, пренебрегнали са предупрежденията на собствените си служители и са подвели обществото за това, което са знаели", заяви главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес.

Индия е втората държава след САЩ по брой сигнали за съдържание със сексуално насилие над деца към една от водещите международни линии за докладване. Организации за защита на детските права предупреждават, че значителна част от нарушенията все още остават неоткрити.

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