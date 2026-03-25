Само през изминалата година са открити над 11 000 нови уязвимости за проектите, базирани на тази платформа

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Българска хостинг компания JetHost обяви стратегическо партньорство с Patchstack - световен лидер в разузнаването и предотвратяването на уязвимости в отворената платформа за уебсайтове WordPress. Интеграцията е част от дългосрочната стратегия на компанията да осигурява високо ниво на сигурност за всички WordPress проекти, хоствани на нейните сървъри.

"Сигурността на WordPress сайтовете се превръща във все по-сериозно предизвикателство. Само през 2025 г. са идентифицирани над 11 000 нови уязвимости, което е ръст с 42% спрямо предходната година", коментира Методи Дреновски, съосновател на хостинг компанията, която още със старта си присъства и на американския пазар.

Данните на Patchstack показват 113% ръст на заплахите на годишна база, като 36% от новите уязвимости представляват реална опасност за сайтовете, а 17% са класифицирани като високорискови. 91% от всички уязвимости са в плъгини (разширения), а други 9% - в теми (шаблони) за WordPress. От тях 46% остават неотстранени към момента на публичното им оповестяване.

"Допълнително предизвикателство е скоростта, с която уязвимостите започват да се експлоатират. Половината от сериозните уязвимости се използват в рамките на първите 24 часа след разкриването им, а в много случаи - още в първите пет часа. Това прави традиционния подход "изчакай следващия ъпдейт" все по-неефективен", добавя Любомир Русанов, също съосновател на хостинг компанията.

Самата Patchstack е призната за водещ vulnerability processor от 2023 г. и поддържа най-голямата база данни с уязвимости в WordPress в света. Платформата използва над 11 000 специализирани mitigation правила, които анализират версиите на WordPress core, плъгини и теми, откриват уязвими инсталации в реално време и прилагат автоматични virtual patches без промяна в кода.

Технологията блокира критични атаки като RCE, SQL injection и XSS, като същевременно изпраща ясни и разбираеми известия към потребителите.

За разлика от традиционните WAF решения, Patchstack се активира само при реален опит за експлоатация. Това позволява ефективна защита без допълнително натоварване на сървъра и без влияние върху производителността на сайта. Моделът е изцяло проактивен и цели предотвратяване на пробиви още преди да се случат. Тази проактивна киберзащита може да бъде до 70% по-рентабилна в сравнение с реакцията след вече осъществена атака.

JetHost интегрира Patchstack като стандартен елемент от сигурността на WordPress услугите си. При предлагания от компанията WordPress хостинг план Бизнес решението за защита е включено за един домейн за целия предплатен период. Активирането става директно от клиентския профил чрез WP Manager. При плановете Мини, Старт и Маверик то може да бъде добавено срещу 2,99 евро на месец за домейн, като активирането се извършва с няколко клика през WP Manager.

Интеграцията на Patchstack предоставя на потребителите значително по-високо ниво на защита и намалява риска от хакване на сайтове. Тя също така ограничава разходите за почистване на зловреден код, подпомага защитата на чувствителни бизнес данни и клиентска информация и помага за запазване на репутацията и онлайн присъствието на компаниите.

"Ние вярваме в развитието на WordPress екосистемата и искаме активно да допринасяме за нейната стабилност и дългосрочен успех. С Patchstack правим още една важна крачка в тази посока, осигурявайки по-сигурен хостинг за всички WordPress сайтове при нас", коментира още Методи Дреновски

Публикацията съдържа продуктово позициониране

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.