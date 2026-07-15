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Докато глобалните хостинг гиганти все още експериментират с изкуствен интелект, българската компания JetHost пуска в реална употреба JetHost AI Connector - услуга, която превръща управлението на хостинг акаунт в обикновен разговор с предпочитания от потребителя AI асистент.

С това тя става първата компания в България, която внедрява отворения стандарт Model Context Protocol (MCP) в администрацията на хостинг услуги. Решението осигурява защитена връзка между акаунта на потребителя и популярни AI асистенти като ChatGPT, Claude (включително Claude Code и Desktop), Cursor и Lovable. Вместо да навигират през сложни контролни панели и десетки менюта, собствениците на онлайн бизнес, разработчиците и фрийлансърите вече могат да задават въпроси на естествен език и да получават незабавни резултати.

"Управлението на хостинг вече не трябва да бъде сложно и това е мисията на нашия екип. Изкуственият интелект промени начина, по който хората изграждат в мрежата, а ние смятаме, че е време и хостингът да проговори на този език. С AI Connector премахваме бариерите между потребителя и неговата технология и превръщаме управлението на сложна инфраструктура в обикновен разговор", посочва Методи Дреновски, съосновател на компанията.

Липсващото звено при внедряването на AI в бизнеса

Изкуственият интелект промени начина, по който хората изграждат дигитални проекти. Днес всеки може да създаде приложение или сайт с помощта на AI асистент. Липсващото звено досега беше доставчикът - тези инструменти рядко се свързват директно с хостинга, в който проектите живеят.

Новият AI Connector запълва именно тази празнина, като позволява на AI асистента не само да съветва, а и да действа - сигурно и с изричното разрешение на потребителя. Това отваря възможност за разработчици и дигитални агенции, които вече използват AI-базирани работни процеси, да включат JetHost като част от цялостния процес по създаване, публикуване и поддръжка на сайтове.

Изграден върху отворения стандарт MCP, конекторът позволява на предпочитаните от клиента AI асистенти да се свързват с външни системи и да извършват операции от името на потребителя, без да го заключва в конкретен инструмент или екосистема.

Какво може да прави

Функцията покрива както ежедневни проверки на акаунта, така и по-технически задачи като анализ на логове, внедряване от GitHub и управление на основни хостинг настройки.

Диагностика по логове и сървърни данни за всеки сайт

Конекторът анализира сървърни логове, статистика за трафика и натоварване на процесора (CPU) в един отчет. По логовете могат да се засекат опити за атаки, грешки от тип 500 и други проблеми, а PHP error логовете се разчитат и обясняват с прости думи - независимо от платформата, на която е изграден сайтът.

Създаване и прехвърляне на сайтове директно в разговор

Разработчиците могат да публикуват проекти като статични сайтове и PHP приложения с бази данни директно от публични или частни GitHub хранилища само с един prompt. Системата автоматично генерира deploy ключове и превежда потребителя през настройката.

Административно управление в чата

Потребителите могат да създават и управляват имейл акаунти и квоти, DNS записи, бази данни и SSL сертификати директно през разговор с избрания AI асистент.

Домейни и планиране

Инструментът предлага идеи за нови домейни, проверява наличността им, сравнява хостинг планове и препоръчва най-подходящия за конкретен проект.

Рутинни проверки с едно запитване

Състояние на услуги, активни домейни, налични имейл акаунти, трафик и фактури - всичко това е на едно изречение разстояние.

Сигурност и контрол без компромиси

Сигурността е заложена в ядрото на услугата. Конекторът използва OAuth 2.1 автентикация и поддържа двуфакторна защита (2FA). По подразбиране конекторът работи в режим "само за четене" (read-only), а всяко действие, което променя акаунта - редактиране на DNS, деплоймънт, публикуване, изисква изрично разрешение от потребителя. Токените за достъп са с кратък живот от 15 минути и се обновяват автоматично.

Именно този модел прави възможно AI асистент да управлява реална инфраструктура, без това да е компромис със сигурността.

Как да започнете

Интеграцията е достъпна за всички потребители през техния клиентски профил, в меню "AI Connector". Свързването отнема няколко минути чрез копиране на персоналния MCP Server URL (https://mcp.jethost.bg/mcp) в настройките на избрания AI асистент. С цел максимално улеснение, екипът на компанията е подготвил детайлна документация и поредица от помощни статии.

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