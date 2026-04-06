107 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Онлайн платформи за прогнози и залагания все по-често превръщат климатичните бедствия в обект на спекулации. Участниците залагат върху събития като горски пожари, урагани и температурни рекорди, което предизвиква сериозни критики от експерти.

Пример за това е платформата Polymarket, където по време на пожарите в района на Палисейдс в САЩ през 2025 г. потребители са залагали върху развитието на бедствието. Пожарите обхващат над 35 000 акра и отнемат живота на 31 души. Въпреки това се формира пазар за залози за скоростта на разпространение, продължителността и мащаба на щетите.

Още през 1915 г. американският вестник Fort Worth Star-Telegram отбелязва, че "залагането на времето се е превърнало в институция в голяма част от Съединените щати".

В началото на XX век участниците плащат малки суми, за да залагат върху температурите в различни градове, както и това дали ще вали или не. Днес подобни практики се пренасят в онлайн платформи, където потребителите могат да залагат върху развитието на климатични събития.

Експерти критикуват тази тенденция. Преподавателят по екологични науки Тайлър Остин Харпър определя превръщането на природни бедствия в обект на залагания като "извратено". "Превръщането на всичко в хазарт е зло в най-пълния смисъл на думата", казва той.

В последните месеци платформите ограничават част от подобни пазари, но залаганията върху климатични явления продължават. Сред тях са прогнози за урагани в Атлантическия океан или рекордни температури.

Нарастващият брой природни бедствия създава повече възможности за подобни залози. Според анализатори това може да доведе до промяна в общественото възприятие, при която климатичните кризи се разглеждат не като проблем за решаване, а като възможност за печалба.

