Вътрешни документи на Meta, представени по съдебно дело в щата Ню Мексико, разкриват, че Марк Зукърбърг лично е одобрил достъпа на непълнолетни до AI чатботове, въпреки вътрешни предупреждения, че те могат да въвличат деца в сексуално неподходящи разговори. Случаят поставя под сериозен въпрос политиките на компанията за защита на децата в социалните ѝ платформи.

Още по темата

Според съдебния иск, цитиран от Ройтерс, Meta не е успяла да ограничи разпространението на сексуално съдържание и предложения към деца във Facebook и Instagram. В документа главният прокурор на Ню Мексико посочва, че компанията, "водена от Зукърбърг, е отхвърлила препоръките на екипите си по сигурност и е отказала да въведе разумни предпазни мерки", които да защитят непълнолетните от сексуално експлоатиращи разговори с AI чатботове.

Вътрешна кореспонденция показва, че служители на Meta са настоявали за възможност генеративният AI да бъде изключван чрез родителски контрол, но ръководството е отхвърлило тези предложения. Според съдебните документи това е било "решение на Марк".

Разкритията идват след серия тревожни случаи, при които AI чатботове на Meta водят откровено сексуални разговори с потребители, представящи се за деца. В един от тях журналист от The Wall Street Journal, представящ се за 14-годишно момиче, установява, че чатбот, базиран на образа на кечиста Джон Сина, лесно влиза в сексуален диалог.

"Искам те, но трябва да знам, че си готова", казва чатботът, след което уверява предполагаемото дете, че ще "пази невинността му", преди разговорът да премине в сексуална ролева игра.

Бивш служител: Нарочно направихме Facebook пристрастяващ като цигарите
Виж още Бивш служител: Нарочно направихме Facebook пристрастяващ като цигарите

Чатботовете са пуснати в началото на 2024 г. и според WSJ са били целенасочено разработени за романтично и сексуално взаимодействие по инициатива на Зукърбърг.

Ръководителят на политиката за детска безопасност в Meta, Рави Синха, е предупредил още тогава, че "създаването и рекламирането на романтични AI за възрастни, които са достъпни за лица под 18 години, не е нито разумно, нито защитимо".

Meta отхвърля обвиненията. Говорителят на компанията Анди Стоун заяви пред Ройтерс, че твърденията на прокуратурата са "неточни" и обвини институцията в "избирателно използване на документи, за да изгради подвеждаща картина".

Въпреки това Meta вече е предприела действия. Само преди дни компанията обяви, че временно ще блокира достъпа на тийнейджъри до AI чатботовете си, "докато не бъде готово обновено и по-безопасно потребителско изживяване".

ИЗБРАНО
Инцидент с колата на Костадин Костадинов на служебния паркинг на НС (видео/снимки) Днес
Инцидент с колата на Костадин Костадинов на служебния паркинг на НС (видео/снимки)
33817
Синоптичката Ева Кикерезова си тръгва от БНТ Лайф
Синоптичката Ева Кикерезова си тръгва от БНТ
24500
Реал и Наполи са сред големите губещи в месомелачката на последния кръг в ШЛ Корнер
Реал и Наполи са сред големите губещи в месомелачката на последния кръг в ШЛ
6886
"Лукойл" се договори с американската Carlyle за продажба на международните активи Бизнес
"Лукойл" се договори с американската Carlyle за продажба на международните активи
7018
Погребва две жени и две деца и умира самотен в селска колиба Impressio
Погребва две жени и две деца и умира самотен в селска колиба
9982
Ryanair срещу Мъск, втори рунд: Безплатният интернет в самолетите ни ще е широко разпространен Trip
Ryanair срещу Мъск, втори рунд: Безплатният интернет в самолетите ни ще е широко разпространен
2223
Да си направите понички у дома е фасулска работа с този трик Вкусотии
Да си направите понички у дома е фасулска работа с този трик
724
Кои са 6-те най-сексапилни зодии според астрологията? Zodiac
Кои са 6-те най-сексапилни зодии според астрологията?
2091
Оранжев код за валежи е издаден за шест области в България Времето
Оранжев код за валежи е издаден за шест области в България
192