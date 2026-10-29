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Американският технологичен концерн "Майкрософт" (Microsoft) отчете свободен паричен поток в размер на 18,6 млрд. долара през първото тримесечие на финансовата 2027 г. (юли-септември) и прогнозира по-силен от очакваното растеж на облачния си бизнес, показват публикуваните днес резултати на компанията, цитирани от Ройтерс. Данните подсилиха очакванията, че мащабните инвестиции в изкуствен интелект (ИИ) започват да носят възвръщаемост.

Акциите на технологичната компания поскъпнаха с над 3 на сто в следборсовата търговия, пише БТА.

Свободният паричен поток на компанията надхвърли с около 10 млрд. долара прогнозите на анализаторите, а приходите от облачната платформа "Азюр" (Azure) нараснаха с 48 на сто на годишна база през периода юли-септември. Резултатите показват, че "Майкрософт" успява да съчетае мащабните инвестиции в ИИ с генерирането на значителни парични средства - предимство пред конкуренти като "Алфабет" (Alphabet) и "Мета" (Meta), чиито инвестиционни програми оказват по-силен натиск върху финансовите им потоци.

Приходите на "Азюр" достигнаха 33,17 млрд. долара, над прогнозата на анализаторите за 32,84 млрд. долара. Общите приходи на "Майкрософт" се увеличиха с 20 на сто до 92,28 млрд. долара, а коригираната печалба достигна 4,89 долара на акция при очаквания за 4,73 долара.

Компанията прогнозира растеж на приходите от "Азюр" в диапазона 49-50 на сто през второто финансово тримесечие - над очакваните от анализаторите 47,6 на сто. Очакванията за общите приходи са за между 96 млрд. и 97,1 млрд. долара при прогноза на пазара за 95,6 млрд. долара.

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Резултатите на "Майкрософт" контрастират с финансовите затруднения, предизвикани от нарастващите разходи за ИИ при други големи технологични компании. "Алфабет" отчете отрицателен свободен паричен поток от 9,07 млрд. долара за третото тримесечие, след като капиталовите разходи се увеличиха, а растежът на основния ѝ рекламен бизнес се забави. Въпреки удвояването на приходите от облачни услуги акциите на компанията поевтиняха с 8 на сто в следборсовата търговия.

"Мета" също отчете миналата седмица първото си изчерпване на парични средства от над десетилетие и обяви намерение да емитира нови акции, за да финансира нарастващите капиталови разходи.

"Отчетът на "Майкрософт" за първото тримесечие беше почти безупречен за компания с подобен мащаб", коментира Джеси Коен, старши анализатор в "Инвестинг.ком" (Investing.com). Според него резултатите са противотежест на опасенията за разходите за ИИ, засилени от отчетите на "Мета" и "Алфабет". Търсенето продължава да надхвърля предлагането, натрупаните поръчки са значителни, а възвръщаемостта от инвестициите вече се отразява на печалбите и приходите, отбелязва анализаторът.

По-ниски разходи от планираните

Капиталовите разходи на "Майкрософт" достигнаха 45,2 млрд. долара през тримесечието спрямо 34,9 млрд. долара година по-рано, което обаче е под собствената прогноза на компанията за 50 млрд. долара.

За първите девет месеца на календарната 2026 г. капиталовите разходи възлизат на 118,1 млрд. долара. За да изпълни прогнозата си от юли за капиталови разходи в размер на 175 млрд. долара през календарната 2026 г., "Майкрософт" трябва да инвестира още 56,9 млрд. долара през последните три месеца на годината - от октомври до декември.

Компанията предлага на корпоративните клиенти различни решения за изкуствен интелект, включително по-евтини алтернативи на най-модерните модели, заяви главният изпълнителен директор Сатя Надела. Компанията се стреми да подобрява възможностите на своите асистенти с ИИ "Копайлът" (Copilot) с всяко ново поколение модели за изкуствен интелект, като внедрява най-новите технологични постижения в продуктите си, така че те да бъдат по-полезни за по-широк кръг потребители.

Според анализатори резултатите показват, че "Майкрософт" успешно използва нарастващото търсене на решения с изкуствен интелект от страна на бизнеса. Това отслабва опасенията, че развитието на технологията може да застраши позициите на компанията на софтуерния пазар.

Сътрудничеството с "ОупънЕйАй" (OpenAI), компанията, разработила "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT), също носи значителни приходи на "Майкрософт" - 10 млрд. долара за тримесечието, приключило през септември.

Над 700 млрд. долара инвестиции в изкуствен интелект

Големите технологични компании се очаква да инвестират общо над 700 млрд. долара през тази година в изграждането на центрове за данни и осигуряването на необходимите хардуерни ресурси и енергия за разработването и използването на технологии с изкуствен интелект.

Въпреки ускоряването на приходите при част от компаниите опасенията за финансирането на тези инвестиции се засилиха през последните седмици. Намаляващите парични потоци и нарастващата задлъжнялост на американски технологични компании, включително затрудненията на оператора на центрове за данни "КорУийв" (CoreWeave) и рекордните разходи за застраховане на дълга на "Мета" срещу неизпълнение, допринесоха за напрежението на финансовите пазари.

Акциите на "Майкрософт" са поскъпнали с около 9 на сто от началото на годината спрямо ръст от 13 на сто за индекса S&P 500.

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