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Американският технологичен гигант Google неволно ще помогне за пълненето на хазната на ЕС, тъй като Европейската комисия планира да внесе многомилиардната глоба за компанията в централния бюджет на блока.

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Санкцията от 4,6 милиарда евро, наложена на Google през 2018 г., която е най-голямата единична глоба в историята на ЕС, ще допринесе донякъде за задоволяване на нуждите от разходи на страните за 2026 г., потвърди служител на Комисията пред POLITICO.

Бюджетът на ЕС, който се състои предимно от правителствени вноски, се използва за финансиране на приоритетите на блока, включително субсидии за земеделските производители и плащания на по-бедните региони. Приходите на Комисията, включително глоби и мита, автоматично се попълват в общия паричен фонд на ЕС.

Приходите от плащането на Google ще помогнат за посрещане на непосредствените нужди, тъй като столиците са в напрегната криза относно следващия седемгодишен бюджет, планиран да влезе в сила през 2028 г.

След години на съдебни спорове, Google по-рано този месец плати огромната глоба, която възлиза на над 2% от общия бюджет на блока за 2026 г.

ЕС наложи санкцията от 4,6 милиарда евро, която включва лихва, през 2018 г. в разгара на борбата с конкуренцията, водена от Маргрете Вестагер, срещу големите технологични компании в САЩ.

Комисията наказа Google за нарушаване на правилата за конкуренция, като наложи ограничения на производителите на смартфони, използващи операционната им система Android.

Европейският съд потвърди решението по-рано този месец, след като Google заведе дело, което най-накрая разреши плащането.

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Репресиите на ЕС срещу големите технологични компании от САЩ, които предизвикаха множество заплахи за отмъщение от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще дадат известна облекчение на правителствата, изпитващи финансови затруднения.

Но това няма да помогне с трудните текущи преговори за следващия бюджетен цикъл от 2028 до 2034 г.

За да финансира този бъдещ фонд от 2 трилиона евро, Франция настоява за данък върху американските дигитални гиганти, включително Google, но срещу идеята са Германия и други държави.

Като част от годишния си бюджетен цикъл, правителствата на ЕС и Европейският парламент миналата година постигнаха широко споразумение за това как да се разпределят 192 милиарда евро парични средства за 2026 г.

Очаква се през цялата година Комисията да предлага промени в бюджета, които да отразяват актуализираните прогнози за разходите и приходите. Следващият набор от изменения по-късно тази година ще вземе предвид 4,6 милиарда евро нови приходи, платени от Google, е добавил служителят на ЕК.

"Освен ако бюджетният орган (Съветът и Европейският парламент) не решат друго, това ще доведе до намаляване на дължимата вноска от БНД (брутния национален доход) от държавите членки", е заявил той.

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Това е облекчение за страните от ЕС, които се борят с ограничени национални бюджети в резултат на по-високите цени на енергията и по-ниския от очаквания растеж.

Глобата на Google може да доведе до спестявания от 1 милиард евро за Германия, която държи около една четвърт от общия паричен фонд на ЕС. Тя предлага спасителен пояс за Берлин, тъй като съотношението между брутния вътрешен продукт (БВП) и дефицита - разликата между разходите и приходите - се приближи до лимита от 3 процента на ЕС през 2026 г. Превишаването на прага може потенциално да доведе до налагане на глоби от Комисията.

В допълнение към тези бюджетни ограничения, се очакваше правителствата да изпратят на ЕС повече пари от първоначално предвиденото през 2026 г. поради по-високите от очакваните регионални разходи преди наближаващия краен срок.

От друга страна, бюджетът на ЕС може да получи допълнителен тласък от мито от 3 евро, въведено през юли върху евтини пратки, влизащи в блока. ЕС събира 75% от приходите, а останалият дял отива при националните правителства.

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