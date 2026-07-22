Не просто реклама, а визуално преживяване: как изглежда бъдещето на бранд историите
Доскоро, когато говорехме за телевизионна реклама, обикновено си представяхме снимачен терен, актьори, екип от десетки хора, декори, локации, графици и много логистика. Всеки кадър минаваше през сложна организация, а всяка промяна в последния момент можеше да означава нови снимки, нов бюджет и нови компромиси.
Днес технологиите започват да променят не само начина, по който гледаме съдържание, но и начина, по който го създаваме. Изкуственият интелект вече не присъства само като тема в разговорите за бъдещето на комуникациите - той все по-често се превръща в реален инструмент в работата на творческите екипи. Дава им повече свобода да изграждат сцени, светове и преходи, които иначе биха били трудни, бавни или почти невъзможни за реализация.
Именно затова новият телевизионен клип на А1 за мобилната мрежа е интересен не само като реклама, а и като пример за това как AI може да промени начина, по който брандовете разказват истории. Вместо да представя мрежата през технически параметри, покритие или скорост, клипът я показва през ролята ѝ в живота на хората. Историята преминава през различни моменти: среща с любимия човек, общи пътувания, опознаване на света, създаване на семейство, порастване на детето, споделени радости, приключения и спомени.
Мобилната мрежа не е показана като инфраструктура, а като невидимата връзка между всички тези преживявания. Тя е там, когато хората се намират, когато остават близо въпреки разстоянието, когато споделят важното в реално време и когато обикновените моменти се превръщат в истории, които си струва да бъдат запомнени.
За А1, най-голямата технологична компания в България и телекомът с най-бързата мобилна мрежа у нас, изборът на AI подход за подобна кампания е повече от продукционно решение. Той позволява начинът, по който е направен клипът, да носи същото усещане като самата мрежа - за движение, близост и плавна връзка между различните моменти. Когато темата е свързаност без прекъсване, естествено е и самата история да се развива по този начин - без резки граници между сцените, световете и етапите от живота.
"Този проект беше важен за нас, защото показа как една технологична компания може да използва AI не като ефект, а като работещ подход за създаване на силно бранд съдържание. Получихме повече гъвкавост, повече контрол и възможност да реализираме мащабна идея, която с класическа продукция би била значително по-трудна и скъпа. В ситуация, в която цените на снимачните и техническите екипи продължават да растат с по-високи темпове спрямо инфлацията, без това да води до по-високо качество или по-добър краен резултат, това е модел, който все повече рекламодатели ще разглеждат сериозно", казва Христо Вълков, старши мениджър "Маркетинг комуникации" в А1.
Криейтив брийфът е разработен от Huts, а AI реализацията е поверена на FoidHub — студио с водеща експертиза в AI-базираната филмова продукция. Именно тук се вижда голямата разлика между използването на AI като ефект и използването му като пълноценен творчески и продукционен инструмент. FoidHub не просто генерира кадри, а изгражда цялостен визуален свят, в който персонажите, движението, средата, светлината и емоцията остават убедителни през целия разказ. При класическа телевизионна продукция подобна идея би изисквала множество локации, сериозна логистика, голям снимачен екип, декори, физически снимки и много повече ограничения.
Това обаче не означава, че технологията измества човека от процеса. По-скоро му дава повече възможности - да пробва различни посоки, да развива визуалния разказ по-свободно и да стигне до решения, които при класическа продукция биха били много по-трудни за изпълнение. Но тя не решава сама каква история има смисъл да бъде разказана. Не усеща кога един поглед е истински. Не знае кога една сцена носи емоция и кога просто изглежда добре. Това остава работа на хората - режисьорите, монтажистите, звуковите специалисти и всички, които превръщат отделните кадри в завършен филм.
Именно затова AI продукцията не е "натискане на бутон". По проекта работи специализиран екип на FoidHub от около 10 AI production артисти. За сравнение, класическа продукция с подобен мащаб би могла да изисква между 50 и 100 души в различните етапи. По-малкият екип обаче не означава по-малко експертиза. Напротив, изисква много висока специализация, познаване на различни AI инструменти и способност те да бъдат управлявани като част от един цялостен продукционен процес.
FoidHub използва над 20 AI платформи и софтуерни инструменти, подбирани според конкретната нужда на всеки кадър - персонаж, движение, среда, светлина, преход или визуален ефект. Понякога зад няколко секунди екранно време стоят седмици тестове, прегледи и преработки. Всички герои в клипа са създадени специално за проекта и не са базирани на реални лица, актьори или модели. Това означава, че екипът трябва да поддържа последователност в тяхната външност, изражения, поведение и присъствие през различните сцени. Един и същи герой трябва да остане разпознаваем и убедителен - когато е в близък кадър, когато се движи през различна среда, когато реагира на друг човек или когато историята преминава към следващ етап от живота му. В подобен разказ детайлите са решаващи: посоката на погледа, естествеността на жеста, начинът, по който двама души стоят един до друг, или усещането, че семейният момент е част от истинска история, а не отделно генерирана сцена.
След AI генерацията идва и класическият филмов занаят: монтаж, цветови корекции, звуков дизайн, композитинг, премахване на артефакти, мастеринг.
"AI сам по себе си не създава филми. Това правят режисьорите, монтажистите и артистите. Дисциплината на кинематографичното разказване е по-важна от всякога в AI продукцията; без нея технологията може да създаде кадри, но не и завършен филм", казва Винод Падманабхан Виджай Кумар, ръководител на AI филмовата режисура във FoidHub.
Новият клип на А1 е добър пример за посоката, в която се развиват бранд историите. Все повече компаниите няма да разчитат само на това да кажат какво предлага една технология, а ще търсят начини да покажат как тя се вписва в живота на хората. Това изисква различен тип комуникация — по-визуална, по-емоционална и по-гъвкава, но и много по-взискателна към идеята. Защото когато технологиите дават възможност да се създаде почти всичко, най-важният въпрос става не "какво можем да покажем", а "защо си струва да го покажем".
Именно затова най-силните бранд истории все по-рядко ще се изчерпват с обяснение какво прави една технология. Те ще показват как тя участва в живота ни. Как свързва хора, места, емоции и моменти. Как остава невидима, но променя начина, по който преживяваме света.
А мобилната мрежа на А1 е точно такава технология - невинаги в центъра на кадъра, но винаги част от срещата и близостта, между пътуването и дома, между настоящия момент и спомена, който остава.
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