Норвегия обяви, че до края на годината ще внесе законопроект в парламента за забрана на ползването на социални медии от деца, докато навършат 16 години, като възложи на технологичните компании отговорността за проверката на възрастта, предаде Ройтерс.

Няколко европейски държави се опитват да ограничат ползването на социални медии от деца, след като Австралия пое инициативата с първата в света забрана за лица под 16 години през декември миналата година.

"Въвеждаме този закон, защото искаме детството да бъде време, в което децата могат да бъдат деца", заяви премиерът Юнас Гар Стьоре.

"Игрите, приятелствата и ежедневието не трябва да бъдат завладявани от алгоритми и екрани. Това е важна мярка за защита на дигиталния живот на децата", добави той.

Правителството не посочи кои приложения ще бъдат засегнати. Забраната в Австралия обхваща TikTok и приложенията на Meta, като Instagram и Facebook, както и Snapchat и YouTube на Google, X на Илон Мъск.

Норвегия ще внесе законопроекта в парламента до края на 2026 г.

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години
Дете е в кома след падане от тераса на НДК, парапетът се откъртил (снимки) Днес
Дете е в кома след падане от тераса на НДК, парапетът се откъртил (снимки)
19562
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки) Лайф
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки)
8577
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда Корнер
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда
19730
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата Бизнес
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата
17186
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция Impressio
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция
17991
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж Trip
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж
10389
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото Вкусотии
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото
1414
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко Zodiac
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко
1387
До 28 градуса през почивните дни, но ще бъде ветровито Времето
До 28 градуса през почивните дни, но ще бъде ветровито
1937