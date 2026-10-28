945 Снимка: Opera

Opera представи WebAI - експериментална уеб технология, която позволява модели с изкуствен интелект да се изпълняват директно в браузъра на потребителя, без изпращане на информация към отдалечени сървъри. Решението не е обвързано с конкретна архитектура и може да работи с различни модели с отворени параметри, включително олекотените модели Gemma на Google. При компютрите Mac се предвижда използване и на базовия модел, вграден от Apple в операционната система.

Ранна предварителна версия на WebAI вече е достъпна в Opera One, но потребителите трябва сами да я активират. Компанията планира впоследствие да добави технологията и към Opera GX, насочена към геймъри и създатели на съдържание, както и към Opera Neon, където агенти с изкуствен интелект могат самостоятелно да изпълняват различни задачи. На този етап WebAI поддържа 64-битови компютри с Windows и процесори на Intel или AMD, както и устройства Mac с чипове на Apple.

За да ограничи възможните злоупотреби, Opera въвежда отделни разрешения за всеки уебсайт. Механизмът наподобява начина, по който страниците искат достъп до камерата или микрофона - нито един сайт няма да може да задейства локалния модел без изрично съгласие от потребителя. Този подход е особено важен, тъй като изпълнението на задачи с изкуствен интелект може да използва значителна част от изчислителната мощност и оперативната памет на устройството.

WebAI може да генерира текст, да класифицира съдържание и да открива връзки между различни данни направо в браузъра. Според Opera разработчиците ще могат да добавят подобни функции към сайтовете си, без да изграждат собствена облачна инфраструктура и без да плащат за всяка обработена заявка. Потребителите също няма да се нуждаят непременно от абонамент за външна услуга, а информацията, подадена към модела, ще остава на техния компютър. Производителността обаче ще зависи пряко от възможностите на конкретния хардуер.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Заедно с WebAI компанията показа и HTML-in-Canvas - друга експериментална технология, чрез която цели уеб страници могат да се вграждат в двуизмерни и триизмерни сцени. Бутони, менюта, формуляри и останалите елементи запазват пълната си функционалност дори когато страницата се движи във виртуално пространство. В демонстрацията Gamer Room Opera представя триизмерна стая с интерактивни дисплеи, върху които се зареждат и управляват пълноценни уебсайтове.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.