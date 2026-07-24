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Платформата Patreon обяви, че съкращава 20% от своя персонал, което се равнява на 93 служители. Новината беше съобщена от главния изпълнителен директор Джак Конте в писмо до служителите.

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Според Конте основният бизнес на компанията остава стабилен, но промените в технологичния сектор налагат преструктуриране и намаляване на разходите.

"Изкуственият интелект фундаментално промени технологичната индустрия", пише Конте. По думите му темпът на промени никога не е бил по-висок и компанията трябва да адаптира начина, по който работи.

Въпреки това той подчертава, че съкращенията не са предприети, за да бъдат заменени хората с изкуствен интелект.

"За да бъда ясен относно ролята на AI в днешното решение - не правим тези промени, защото смятаме, че изкуственият интелект може да замени хората. Колкото повече използваме тези инструменти, толкова по-ясно става, че те не могат да заместят креативността, преценката, вниманието към детайла и майсторството на нашите колеги, нито желанието за човешка връзка, което всички ценим", заявява Конте.

По думите му AI променя начина, по който компаниите разработват продукти, организират работата си и общуват, което изисква нова организационна структура.

Освен съкращенията Patreon ще намали броя на управленските нива и ще преструктурира екипите си около основните си приоритети.

Засегнатите служители ще получат обезщетение в размер на най-малко 16 седмици заплата, както и допълнителна седмица възнаграждение за всяка година трудов стаж в компанията. Patreon ще осигури здравно осигуряване до края на годината и еднократна помощ от 1500 долара за закупуване на нов лаптоп, след като върнат служебното си устройство.

Миналата седмица Patreon обяви партньорство с Cloudflare, чрез което започна директно да блокира AI ботове, опитващи се да събират съдържание за обучение на модели с изкуствен интелект без разрешението на авторите. Компанията посочи, че подобни практики стават все по-усъвършенствани и изискват по-строги мерки за защита на създателите на съдържание.

Настоящата вълна е най-голямото съкращение в Patreon от 2022 г., когато компанията освободи 17% от персонала си и закри офисите си в Берлин и Дъблин.

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