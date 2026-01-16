Засега не е ясно кои точно китайски компании и държавни институции попадат под действието на директивата

504 Снимка: iStock by Getty Images

Китайските власти са разпоредили на местни организации да спрат използването на софтуер за киберсигурност, разработен от американски и израелски компании. Сред засегнатите доставчици са VMware (част от Broadcom), Palo Alto Networks, Fortinet и израелската Check Point Software. Информацията идва от Ройтерс и се позовава на два анонимни източника, запознати с решението.

Според наличните данни мярката е мотивирана от опасения, че чуждестранният софтуер може да бъде използван за изтичане на чувствителна информация към чужди правителства или трети страни. Засега не е ясно кои точно китайски компании и държавни институции попадат под действието на директивата, но се предполага, че тя засяга предимно големи държавни корпорации и ключови държавни администрации.

Забраната не е само формална. Всички засегнати компании имат реално присъствие в Китай и/или Хонконг, което прави мярката особено показателна за задълбочаващото се технологично разделение между Китай и Запада.

Ходът на Пекин не е изненадващ на фона на влошените отношения между САЩ и Китай, белязани от търговски конфликти, мита и ограничения върху достъпа до технологии. В същото време той се вписва в по-широката стратегия на страната за технологична самостоятелност. Т.нар. инициатива Xinchuang има за цел до 2027 г. държавните компании и институции да заменят изцяло чуждестранния софтуер с национални алтернативи.

Самата инициатива не е нова, но през последните години темпото ѝ значително се ускори. През 2022 г. тя беше допълнена с директива, известна като Документ 79, която на практика нарежда подмяната на чуждестранни софтуерни решения в критични области - от офис автоматизация и системи за управление на документи, през HR платформи, CRM и ERP системи, до финансов софтуер, сървъри, основен хардуер и операционни системи. В неофициални среди документът дори придоби прозвището "Delete America" или "Delete A".

Последните действия идват и на фона на мащабни инвестиции на Китай в собствено производство на чипове и полупроводникови технологии, с цел да се намали зависимостта от американски разработки и тайванско производство. След като САЩ ограничиха достъпа на Китай до определени високопроизводителни чипове, Пекин отговори със собствени рестрикции и засилен фокус върху местни алтернативи.

Всичко това подсказва, че технологичната конфронтация между Китай и Запада далеч не е към своя край, а напротив - навлиза в нов етап, в който софтуерът за киберсигурност и критичната ИТ инфраструктура се превръщат в ключово поле на сблъсък.

