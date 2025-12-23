Групата зад пробива смята, че по този начин спасява музиката на човечеството от потенциално унищожение

6115 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo

Пиратска активистка група обяви, че е извършила мащабно източване на данни от Spotify. Информацията беше публикувана в блог на платформата за отворено търсене Anna's Archive и предизвика сериозен отзвук в музикалната индустрия.

Според твърденията, изтеклите данни обхващат около 256 милиона песни и до 86 милиона аудиофайла. Планира се те да бъдат разпространявани чрез P2P мрежи под формата на торенти. Общият обем на всички песни и аудио записи е около 300 терабайта. Най-вероятно те ще бъдат разделени по стил. Към момента на публикуване на информацията обаче са били разпространени само метаданни, а не самите музикални файлове.

Доброволци от проекта Anna's Archive обявиха, че са създали това, което наричат първия в света напълно отворен "архив за съхранение на музиката на човечеството". Основата на инициативата е масово извличане на данни от Spotify, което според авторите покрива почти цялото съдържание на платформата до средата на 2025 г.

Проектът идва на фона на дългогодишни критики към съществуващите музикални архиви, които според активистите страдат от три основни проблема: прекомерен фокус върху най-популярните изпълнители, твърде големи файлове заради аудиофилски формати и липса на централен, "авторитетен" списък, който да цели пълно покритие на музикалната продукция в глобален мащаб.

За песните с популярност над нула е използван оригиналният OGG Vorbis формат (160 kbps) без повторно кодиране, като метаданните са добавени отделно. При траковете без популярност част от аудиото е прекодирано в OGG Opus (75 kbps) с цел драстично намаляване на размера, без осезаема загуба на качество за масовия слушател.

Една от ключовите философии зад проекта е отказът от безкомпромисно високо качество. Според авторите архивирането на цялата световна музика във формати като FLAC би направило подобна колекция практически неустойчива.

"Целта ни не е перфектен звук за малцина, а устойчиво запазване на културното наследство за всички", посочват от екипа.

Въпреки че Anna's Archive описва инициативата като "архив с цел съхранение", действията повдигат сериозни въпроси около авторското право и легалността на подобно масово извличане на съдържание. От Spotify вече заявиха, че са блокирали акаунтите, използвани за скрейпинг, и са въвели допълнителни защитни мерки.

Въпреки това активистите настояват, че музиката е изложена на риск от загуба поради нови глобални войни, бедствия, корпоративни решения и бюджетни съкращения - и че без подобни инициативи огромна част от човешката култура може да изчезне.

"С ваша помощ музикалното наследство на човечеството ще бъде защитено завинаги", призовават от Anna's Archive, като приканват потребителите да даряват и да seed-ват торентите.

Критиците на Spotify изтъкват, че печалбите на компанията от творците отиват за мекоказано противоречиви каузи. Например, шефът на Spotify обяви, че ще инвестира 600 милиона в компания за създаването на военен изкуствен интелект. Освен това платформата става все по-наводнена с песни, генерирани от AI.

