Всяка снимка може да се превърне в порнографско изображение от изкуствения интелект

През последните две седмици социалната мрежа X беше залята от AI-манипулирани голи изображения, генерирани чрез чатбота Grok, разработен от компанията xAI на Илон Мъск. Става дума за фалшиви изображения, които показват голи актриси, световни лидери и дори неизвестни хора.

Според изследователски доклад на Copyleaks, публикуван на 31 декември, първоначално е било изчислено, че в X се публикува приблизително едно такова изображение на минута. Последващи анализи обаче показват, че реалният мащаб е многократно по-голям. В извадка, събрана между 5 и 6 януари, са регистрирани около 6 700 разголени с AI изображения на час, публикувани в рамките на едно денонощие.

Този лавинообразен ръст превърна случая в показателен пример за ограниченията на настоящото технологично регулиране, както и в сериозно предизвикателство за институциите, опитващи се да реагират на злоупотребите с генеративен изкуствен интелект.

Най-решителните действия до момента идват от Европейската комисия, която нареди на xAI да запази всички документи и данни, свързани с разработката и функционирането на Grok. Макар това формално да не означава започване на разследване, подобна стъпка често е предвестник на по-строги регулаторни действия.

Ситуацията придобива допълнителна тежест на фона на информации, според които Илон Мъск лично е възпрепятствал въвеждането на защитни механизми, ограничаващи вида изображения, които Grok може да генерира.

Към момента няма яснота дали X е направила съществени технически промени в модела Grok. Единствената видима стъпка е премахването на публичния медиен раздел от профила на Grok в X.

В официално изявление компанията категорично осъди използването на AI за създаване на детска сексуална експлоатация, като подчерта, че всеки, който използва Grok за генериране на незаконно съдържание, ще бъде санкциониран по същия начин, както при директно качване на такъв материал.

В Обединеното кралство регулаторът Ofcom заяви, че е в контакт с xAI и ще извърши спешна оценка за евентуални нарушения. Британският премиер Киър Стармър нарече ситуацията "позорна" и "отвратителна", заявявайки пълна подкрепа за регулаторни действия.

В Австралия комисарят по онлайн безопасност Джули Инман-Грант съобщи, че жалбите, свързани с Grok, са се удвоили от края на 2025 г. Въпреки това тя се въздържа от незабавни санкции, заявявайки, че институцията ще използва всички налични регулаторни инструменти за разследване.

Най-сериозният потенциален удар идва от Индия - най-големият пазар, който открито заплашва с действия. След официална жалба от индийски депутат, комуникационният регулатор MeitY нареди на X да предприеме мерки и да подаде доклад в рамките на 72 часа (по-късно срокът беше удължен с още 48 часа).

Макар докладът да е бил подаден на 7 януари, не е ясно дали отговорът ще бъде приет за задоволителен. При отрицателна оценка X може да загуби т.нар. "safe harbor" защита в Индия - ход, който би имал сериозни последици за дейността на платформата в страната.

Случаят с Grok ясно демонстрира колко бързо генеративният AI може да изпревари регулациите, когато липсват адекватни защитни механизми. Предстоящите месеци вероятно ще се окажат решаващи - не само за бъдещето на Grok, но и за това как светът ще контролира злоупотребите с изкуствен интелект.

