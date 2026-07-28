Конфиденциално медицински записи и бизнес документи можели да се открият в търсачката

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Неизвестен брой публично споделени разговори в AI асистента Claude временно се появиха в резултатите на Google. Това позволи на потребители да откриват чатове, съдържащи чувствителна информация като медицински записи, вътрешни бизнес документи и лични данни.

Проблемът беше свързан с функцията за споделяне на разговори в Claude, разработен от компанията Anthropic. Тя позволява на потребителите да създадат публичен линк към даден разговор или към интерактивен документ, наречен Artifact.

Въпреки предупреждението, че всеки с достъп до линка може да види съдържанието, много потребители изглежда са смятали, че разговорите ще останат достъпни само за хората, на които са изпратили адреса директно.

Проблемът беше открит първо от потребители в Reddit, които използвали специални заявки в Google за търсене на публични страници от Claude. Така те открили множество разговори, които вече били включени в индекса на търсачката.

До понеделник следобед резултатите вече не се появявали при нови проверки. Това подсказва, че страниците са били премахнати от индекса на Google, но нито Google, нито Anthropic дадоха подробности как точно е решен проблемът.

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Anthropic заяви, че потребителите сами контролират дали разговорите им стават публични.

"Даваме на хората контрол върху това дали да споделят публично своите разговори в Claude", заяви говорителят на компанията Ейми Ротъръм.

От Anthropic уточниха, че компанията не предоставя директории или карти на сайта (sitemap) на търсачките. Според компанията споделените линкове не могат да бъдат отгатнати или открити, освен ако потребителят не ги публикува.

След като даден разговор бъде направен публичен, той се превръща в уеб страница, която може да бъде архивирана или индексирана от външни услуги. Anthropic допълни, че разговори, споделени само чрез директен линк, не би трябвало да се появяват в търсачки, освен ако този линк не бъде публикуван на място, което може да бъде обходено от тях.

Сред откритите публични разговори е имало медицинска информация, фирмени документи с обозначение за вътрешна употреба, както и файлове с имена и телефонни номера на деца.

Някои от публикуваните Artifacts са съдържали и програмен код, както и бележки от служители. Случаят отново повдигна въпроси за това дали потребителите напълно разбират рисковете при споделяне на съдържание, създадено чрез AI услуги.

Google заяви, че търсачката индексира само съдържание, което собствениците на сайтове са направили публично достъпно.

"Google и другите търсачки не решават кои страници да станат публични", заяви говорителят на компанията Нед Адрианс. Той допълни, че Google предоставя инструменти на собствениците на сайтове за ограничаване на обхождането и индексирането и спазва тези настройки.

Случаят напомня подобен инцидент от предходната година, когато стотици разговори в Claude също временно се появиха в резултатите на търсачки. Изследователи са откривали публично достъпни AI разговори и в други чатбот платформи.

Потребителите на Claude могат да проверят създадените от тях публични линкове чрез секцията Privacy в настройките на услугата, в менюто Shared Chats.

Инцидентът показва, че информация, споделена чрез публичен линк, може да достигне до много по-широка аудитория от първоначално очакваното.

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