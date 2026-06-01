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Руският президент Владимир Путин нареди на министър-председателя Михаил Мишустин и на директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников да осигурят достъп на гражданите до ключови медицински, информационни и платежни услуги в периоди, когато мобилният интернет е ограничен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

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В списък с разпореждания, публикуван вчера от Кремъл, Путин нареди на правителството и на ФСС да "осигурят непрекъснатото функциониране на най-важните услуги" по време на периоди на "ограниченото функциониране на интернет".

В разпореждането се посочва, че премиерът и директорът на ФСС трябва да докладват за постигнатия напредък до 1 юли.

През тази година Русия на няколко пъти прекъсваше мобилните интернет услуги и предприе репресивни мерки срещу чуждестранни приложения за съобщения, принуждавайки милиони хора да се обърнат към VPN услуги.

Критиците на руския президент определиха това като част от опита му за засилване на контрола в страната след четири години война, отбелязва агенцията.

Путин представя подобни прекъсвания на интернет и комуникационните мрежи като болезнена, но понякога необходима мярка за сигурност, целяща да предотврати терористични атаки и нападения с украински дронове.

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