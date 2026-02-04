Изкуственият интелект ще ползва човеците, като "роботи от месо", а те ще получават възнаграждения в крипто

Платформата RentAHuman.ai представя нетрадиционен модел за взаимодействие между изкуствения интелект и реалния свят, като дава възможност на AI софтуерни агенти да възлагат физически задачи на хора. Услугата цели да запълни празнината между дигиталните възможности на AI и невъзможността му да извършва дейности извън виртуалната среда.

Проектът е създаден от крипторазработчик с псевдоним Alex (@AlexanderTw33ts), инженер в Uma Protocol и Across Protocol. В публикация в X той демонстрира работата на сайта, който позволява на хората да определят почасова ставка, а AI агенти да ги наемат чрез API повикване за задачи като изпълнение на поръчки, участие в бизнес срещи, подписване на документи, правене на снимки или покупки в реалния свят.

"Ако вашият AI агент иска да наеме човек за задача в реалния свят, това става с едно MCP повикване", обяснява Alex. По думите му сред вече регистрираните изпълнители има както OnlyFans модел, така и главен изпълнителен директор на AI стартъп.

Самата платформа се описва като "meatspace layer for AI", с посланието, че "роботите се нуждаят от вашето тяло", тъй като "не могат да докоснат тревата".

Началната страница показва списък с налични хора, бутон "become rentable" ("стани готов за наемане") и индикатори за растеж. Според сайта близо 26 000 души са се регистрирали, макар създателят да признава, че в тази бройка може да има дублирани или фалшиви профили, с които екипът се опитва да се справи.

Въпреки връзката с криптосектора, Alex подчертава, че платформата няма да има собствен токен. "Няма токен, не съм фен на това. Би било твърде стресиращо и не искам хора да губят парите си", заявява той в интервю за подкаста Crosschain на Across Protocol.

Любопитен детайл е, че сайтът е изграден чрез т.нар. "vibe coding" с помощта на "армия" от AI агенти, базирани на Claude. Използвана е техника, наречена Ralph loop - непрекъснат цикъл, при който AI агенти изпълняват задачи, докато не постигнат желания резултат. "Ralph loop създаде този сайт. Имам собствен Ralph loop, който използвам", казва Alex.

RentAHuman.ai не е единственият необичаен AI проект, появил се през 2026 г. По-рано този месец внимание привлече и Moltbook - социална платформа, предназначена изцяло за AI ботове, където алгоритмите водят дискусии помежду си, включително създавайки собствени религиозни концепции.

Именно приликата обаче поставя един важен въпрос. Стана ясно, че Moltbook е опасен сайт, в който информацията на потребителите подлежи на кражба, поверителността е ниска и дори има възможност за зареждане на съдържание с вируси. RentAHuman.ai е малък проект и все още не е достатъчно проверен за надеждност и сигурност.

