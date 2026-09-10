Британците използва профила повече от десетилетие, но след дебюта на новия изкуствен интелект на Зукърбърг станаха @museband

236 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Meta предизвика недоволство сред феновете на британската рок група Muse, след като новият AI агент на компанията получи името Muse и зае потребителското име @muse в Instagram. Именно така е бил оригиналния профил на британската рок група Muse.

Промяната е забелязана от феновете. Архивирана версия на сайта на групата показва, че още през юни тя е използвала @muse в Instagram. Сега профилът е преименуван на @museband. Подобна промяна има и в X. Там AI продуктът на Meta използва @muse, докато групата вече е с профил @musetheband.

Не е ясно как точно е станала смяната. Фактът, че тя се е случила едновременно в Instagram и X, предполага, че е възможно да е постигнато някакво споразумение с групата. Muse са запазили броя на своите последователи в социалните мрежи.

Meta не е дала коментар дали промяната е станала със съгласието на групата и дали за потребителското име е било платено. Представители на Muse също не са коментирали случая.

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Случаят има и друг любопитен епизод. При представянето на новия AI агент Марк Зукърбърг публикува в X текст, който първоначално е бил публикуван в Threads. При прехвърлянето той погрешно е отбелязал профила на рок групата.

Причината изглежда е свързана с начина, по който X обработва променените потребителски имена. Потребители, които са се опитвали да отбележат новия AI продукт, са получавали автоматично предложение за новия профил на групата.

Случаят не е без прецедент. През 2023 г., когато Twitter беше преименуван на X, компанията получи контрол над @X, използван дотогава от друг потребител. В замяна той получи рекламни материали и възможност да посети централата на компанията.

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