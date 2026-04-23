Банки и онлайн платформи в Русия събират информация за потребители, които използват виртуални частни мрежи

Руски власти засилват контрола върху достъпа до глобалния интернет. Големи компании да събират данни за това дали потребителите имат инсталирани VPN услуги на смартфона си. Това показва разследване, публикувано от Гардиън, позоваващо се на анализ на организацията RKS Global.

Според доклада банки и онлайн платформи в Русия събират информация за потребители, които използват виртуални частни мрежи. Тези инструменти позволяват достъп до сайтове, блокирани от руските власти, като скриват реалното местоположение на потребителя.

Изследването обхваща 30 популярни приложения, включително услуги на Сбербанк, Яндекс, ВКонтакте и T-Bank.

Според резултатите 22 от тях активно засичат дали потребителят използва VPN или има инсталиран такъв софтуер. В повечето случаи тази информация се съхранява на сървъри, до които могат да имат достъп службите за сигурност.

"Нивото на проникване в устройството може да бъде много високо. Всяко Android приложение, разработено за руския пазар, може да шпионира", посочват от RKS Global.

По данни на изследването десетки милиони руснаци използват VPN, особено след началото на войната в Украйна, когато властите блокират платформи като Facebook и Instagram. В последно време обаче се наблюдава засилване на мерките срещу тези потребители.

Основателят на VPN проекта Amnezia, Мазай Банзаев, коментира: "Едно е компаниите да засичат потребител при посещение на сайт с активен VPN. Друго е, когато приложение продължава да сканира телефона дори след това."

Анализът обхваща 30 широко използвани приложения, сред които продукти на Сбербанк, Яндекс и ВКонтакте.

Данните показват високо ниво на достъп до устройствата. Всички анализирани приложения събират GPS локация, а повечето имат достъп до камера, микрофон и списък с контакти.

Част от приложенията сканират всички инсталирани програми, записват аудио или четат SMS съобщения. Някои могат да инсталират допълнителен софтуер без знанието на потребителя или да работят постоянно във фонов режим.

От RKS Global предупреждават, че "нивото на проникване в устройството може да бъде много високо" и че почти всяко приложение, разработено за руския пазар, може да изпълнява функции за наблюдение.

Използването на VPN не е официално забранено в Русия, но все по-често се разглежда като утежняващо обстоятелство в съдебни дела. Това увеличава риска за потребителите, които търсят достъп до външни източници на информация.

През последната година властите предприемат поетапни действия за ограничаване на интернет достъпа. Включени са временни прекъсвания на мобилните мрежи в различни региони, включително Москва и Санкт Петербург.

От март се наблюдават и ограничения върху Telegram, ключово приложение за комуникация в страната. Паралелно с това властите насърчават използването на държавно контролирано приложение, известно като Max, за което се смята, че има разширени възможности за шпиониране.

Според RKS Global тези мерки бележат преход от пасивна към активна дигитална цензура. "Дигиталната цензура в Русия достига ново ниво", посочват от организацията.

В по-широк контекст Русия не прилага пълно изключване на интернет, подобно на Иран, заради различната структура на мрежата. Вместо това се използва постепенен и индиректен подход за ограничаване на достъпа, включително чрез аргументи за сигурност като защита срещу дронове.

Компаниите, засегнати от разследването, са потърсени за коментар, но към момента няма официални отговори.

