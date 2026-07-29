Американски съд отхвърли ключови претенции на технологичния гигант срещу SerpApi, а решението може да се превърне във важен прецедент

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Американски федерален съд нанесе сериозен удар по Google, след като отхвърли голяма част от иска на компанията срещу разработчика на услугата SerpApi. Делото беше заведено заради твърдения, че SerpApi неправомерно събира информация от резултатите на Google Search и я предоставя чрез собствен API. Според съда обаче Google не е успяла да докаже, че притежава авторските права върху съдържанието, което се показва в резултатите от търсенето.

Спорът започна в края на миналата година, когато Google обвини SerpApi, че заобикаля защитните механизми срещу автоматизирано събиране на данни и нарушава Закона за авторското право в цифровата ера (DMCA). Компанията твърди, че инвестира значителни средства в лицензиране на информацията, която се показва в информационните панели (Knowledge Panels), и затова има право да ограничава подобни услуги.

Съдът обаче прие, че Google не може автоматично да претендира за права върху съдържанието, което е създадено от други организации и автори. Според съдията технологичният гигант не е доказал, че представлява притежателите на авторските права и следователно няма достатъчно основания да води подобен иск. Въпреки това магистратите оставят вратичка - ако Google успее да докаже, че има изрични права да защитава съдържанието от името на неговите собственици, делото може да бъде възобновено в ограничен обхват.

Паралелно с това подобен иск срещу SerpApi води и Reddit, която обвинява компанията в незаконно събиране на съдържание от платформата. Юристи обаче смятат, че и този процес няма да бъде лесен за социалната мрежа, тъй като тя също не е собственик на голяма част от публикуваните материали, а само ги хоства. Според експерти подобни дела могат да окажат огромно влияние върху начина, по който работят търсачките, AI моделите и услугите за анализ на публично достъпна информация.

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От SerpApi приветстваха съдебното решение и заявиха, че Google и Reddit не могат да претендират, че "притежават интернет". Компанията подчертава, че подобни съдебни действия застрашават принципите на свободния и отворен интернет и могат да ограничат достъпа до публично достъпна информация. Междувременно Google вече обяви, че ще преработи исковата си молба и ще я внесе отново в съда, като разполага с 21 дни да направи необходимите промени.

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