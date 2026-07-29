Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Американски федерален съд нанесе сериозен удар по Google, след като отхвърли голяма част от иска на компанията срещу разработчика на услугата SerpApi. Делото беше заведено заради твърдения, че SerpApi неправомерно събира информация от резултатите на Google Search и я предоставя чрез собствен API. Според съда обаче Google не е успяла да докаже, че притежава авторските права върху съдържанието, което се показва в резултатите от търсенето.

Още по темата

Спорът започна в края на миналата година, когато Google обвини SerpApi, че заобикаля защитните механизми срещу автоматизирано събиране на данни и нарушава Закона за авторското право в цифровата ера (DMCA). Компанията твърди, че инвестира значителни средства в лицензиране на информацията, която се показва в информационните панели (Knowledge Panels), и затова има право да ограничава подобни услуги.

Съдът обаче прие, че Google не може автоматично да претендира за права върху съдържанието, което е създадено от други организации и автори. Според съдията технологичният гигант не е доказал, че представлява притежателите на авторските права и следователно няма достатъчно основания да води подобен иск. Въпреки това магистратите оставят вратичка - ако Google успее да докаже, че има изрични права да защитава съдържанието от името на неговите собственици, делото може да бъде възобновено в ограничен обхват.

Паралелно с това подобен иск срещу SerpApi води и Reddit, която обвинява компанията в незаконно събиране на съдържание от платформата. Юристи обаче смятат, че и този процес няма да бъде лесен за социалната мрежа, тъй като тя също не е собственик на голяма част от публикуваните материали, а само ги хоства. Според експерти подобни дела могат да окажат огромно влияние върху начина, по който работят търсачките, AI моделите и услугите за анализ на публично достъпна информация.

AI търсенето на Google е обвинено, че излага тийнейджърите на опасно съдържание
Виж още AI търсенето на Google е обвинено, че излага тийнейджърите на опасно съдържание

От SerpApi приветстваха съдебното решение и заявиха, че Google и Reddit не могат да претендират, че "притежават интернет". Компанията подчертава, че подобни съдебни действия застрашават принципите на свободния и отворен интернет и могат да ограничат достъпа до публично достъпна информация. Междувременно Google вече обяви, че ще преработи исковата си молба и ще я внесе отново в съда, като разполага с 21 дни да направи необходимите промени.

Мега глоба за Google напълни хазната на ЕС
Виж още Мега глоба за Google напълни хазната на ЕС

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки) Днес
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки)
43676
Никълъс Кейдж се обяви за бездомник, след като огромна пропаст погълна част от имението му Лайф
Никълъс Кейдж се обяви за бездомник, след като огромна пропаст погълна част от имението му
4490
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена Корнер
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
28136
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му Бизнес
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му
16473
Разкриха нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет Impressio
Разкриха нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет
6640
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу URBN
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу
2157
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша Trip
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша
8062
Чийзкейк, който танцува: Японският десерт, който се топи в устата Вкусотии
Чийзкейк, който танцува: Японският десерт, който се топи в устата
2212
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят Zodiac
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят
1049
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България Времето
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България
2837