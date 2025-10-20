Лимитираното събитие включи и лекции от някои от най-успешните собственици на e-commerce компании, които споделиха реални стратегии, грешки и уроци от практиката

172

Как се променя e-commerce пазарът и кои тенденции ще оказват най-голямо влияние върху него в бъдеще? Каква ще бъде ролята на изкуствения интелект в покупателното поведение и трансформацията на потребителското изживяване в дигиталното пространство? Каква стратегия да изберем за развитието на своята компания през следващата година? Това бяха само част от въпросите, които получиха отговор на провелата се на 16 октомври в София лекция на Сам Джаксън, Senior Partner Manager в технологичния гигант Shopify. В онлайн разговор с български предприемачи визионерът очерта бъдещето на онлайн търговията и глобалната визия на платформата.

"Shopify с нетърпение разширява присъствието си в България — пазар, пълен с иновативни и бързо развиващи се бизнеси. Със скорошното пускане на Shopify Payments в региона, ние задълбочаваме инвестициите и ангажимента си да помагаме на българските предприемачи да успяват. Живата бизнес общност на страната и силната ни екосистема от партньорски агенции и технологични доставчици правят България невероятно място за Shopify да продължи да расте и да развива търговията в региона" - сподели Сам Джаксън пред българската аудитория.

Събитието постави София на глобалната карта на електронната търговия и събра над 50 собственици на онлайн магазини, брандове и експерти у нас. То бе организирано от уеб агенция Grind Web Studio, която е специализирана в Shopify решения, в партньорство с EUShipments - стратегически логистичен партньор, който подпомага растежа и международната експанзия на онлайн бизнесите чрез интегрирани fulfillment решения. Ключова роля в организацията изигра и Никола Илчев - основател на Balkan eCommerce Summit, който модерира панелната дискусия и допринесе както за добрата организация, така и за стратегическото съдържание на събитието.

Инициативата имаше за цел да запознае местните онлайн компании с най-новите тенденции в електронната търговия и да създаде платформа за диалог между Shopify и българските предприемачи от сектора.

Освен лекцията на Сам Джаксън, сред акцентите на програмата беше панелна дискусия с участието на водещи български e-commerce предприемачи, които споделиха реални стратегии, грешки и уроци от практиката. Важно място в дискусията беше отредено и на ролята на изкуствения интелект в покупателното поведение и трансформацията на потребителското изживяване.

"За екипа на Grind Web Studio е удоволствие да сме едни от първите партньори на Shopify за региона. Като агенция, която от години разработва онлайн магазини на тази платформа и SaaS решение в Shopify еко системата, имаме ясен поглед върху нуждите на търговците и вярваме, че платформата предлага най-добрите инструменти за развитие и растеж на онлайн бизнеса днес. Това събитие е само поредната стъпка в изпълнението на мисията ни да изградим силна Shopify екосистема и общност в България" - сподели Ивайло Кармазов, съосновател на Grind Web Studio.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.