Новият закон цели да спре чиновници да печелят от прогнози за конфликти, защото по този начин може да разкрият секретна информация на врага

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Вашингтон подготвя ново законодателство, което да забрани на държавни служители да правят залози на платформи за прогнозни като Polymarket и Kalshi, използвайки непублична информация, включително за военни действия и геополитически събития.

Предложението предвижда ограничения за широк кръг от лица - от служители на държавни агенции и регулатори до членове на Конгреса, както и президента и неговия екип. Целта е да се предотврати възможността представители на властта да печелят от информация, до която имат достъп по служба.

Инициативата идва на фона на нарастващи опасения, че подобни платформи позволяват залагания върху чувствителни събития, включително военни операции. В някои случаи вече са регистрирани съмнително точни и печеливши залози, направени непосредствено преди реални действия.

Според авторите на законопроекта, подобни практики подкопават доверието в институциите.

"Когато публични служители използват вътрешна информация, за да печелят от залози, това създава сериозен риск за обществения интерес", се посочва в мотивите към инициативата.

Законодателството предвижда финансови санкции, като глобите могат да достигнат до двойния размер на реализираната печалба. Минималното наказание се очаква да започва от около 500 долара.

Проблемът вече предизвиква реакция и на щатско ниво. В Калифорния губернаторът Гавин Нюсъм подписа заповед, която забранява на държавни служители да използват вътрешна информация за залагания в подобни платформи.

Освен етичните въпроси, експерти посочват и рискове за националната сигурност. Според поддръжници на закона, необичайна активност на пазарите може да издаде предстоящи военни действия, ако лица с достъп до информация започнат да правят големи залози.

Предложението е част от по-широк опит за регулиране на бързо развиващия се сектор на т.нар. пазари за прогнози, който през последните месеци привлича значителен интерес и инвестиции. Въпреки това индустрията остава в регулаторна "сива зона", а критиците я определят като форма на нерегламентиран хазарт.

Все още не е ясно дали законът ще събере достатъчна подкрепа в Конгреса. Ако бъде приет, той ще представлява една от първите сериозни стъпки към ограничаване на използването на вътрешна информация в нововъзникващия пазар на залагания върху реални събития.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.