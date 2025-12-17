Изказването идва на фона на нарастващо напрежение между британските власти и влиятелни технологични милиардери

3825 Снимка: AP/БТА

Глобалната власт постепенно се измества от правителствата към големите технологични корпорации, а последиците от това вече засягат националната и международната сигурност. Това заяви новият ръководител на британското външно разузнаване MI6 Блейз Метруели в първото си официално изказване на поста, пише Futurism.

"Нашият свят се прекроява активно и това има дълбоки последици за сигурността. Самата власт става все по-разпокъсана и непредсказуема, тъй като контролът върху ключови технологии се измества от държавите към корпорациите, а понякога дори към отделни личности", посочи Метруели.

Изказването идва на фона на нарастващо напрежение между британските власти и влиятелни технологични милиардери. През последните месеци политици от управляващата Лейбъристка партия открито изразиха недоволство от намесата на фигури като Илон Мъск в политическия живот, след като той публично призова за сваляне на британското правителство по време на крайно дясно събитие.

Въпреки това Метруели не спомена конкретни имена и не посочи директно системните икономически механизми зад нарастващото влияние на технологичните гиганти.

Вместо това тя акцентира върху ерозията на общественото доверие и ролята на информационната среда.

"Информацията, която някога обединяваше обществата, все по-често се превръща в оръжие. Лъжите се разпространяват по-бързо от фактите, алгоритмите засилват предразсъдъците ни и разкъсват публичното пространство", заяви тя.

Възможно е това да се тълкува и като призив за повече цензура, при която алгоритмите ще са насочени в определена посока.

Метруели е първата жена, оглавила MI6, а личната ѝ биография отразява сложната история на британското глобално влияние. Тя е израснала в Хонконг по времето на британското управление и е получила елитно образование, след което е работила като разузнавателен служител в Ирак и Афганистан - региони с дългогодишно стратегическо значение за Лондон и Вашингтон.

Според анализатори предупреждението на Метруели не е толкова атака срещу технологичните монополи, колкото сигнал за тревога от отслабването на ролята на държавите в глобалната политика.

Границата между правителства и корпорации става все по-тънка и вече не е сигурно кой разполага с по-голямо влияние върху света.

