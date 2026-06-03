През декември миналата година Австралия стана първата държава, която забрани социалните медии за деца

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Швеция е на път да стане поредната страна, която да забрани използването на социални мрежи за деца заради вредите, които тези платформи нанасят. Правителствана комисия в скандинавската страна е предложила ограничението да важи за лица под 15 години.

"На път сме да загубим цяло поколение заради безкрайно скролване", заяви пред журналисти шведският министър на общественото здраве Якоб Форсмед.

Правителството на скандинавската страна назначи специална комисия през есента, за да оцени въвеждането на минимална възраст за достъп до социални медии, което би засегнало платформи, включително Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.

Ръководителят на комисията Лиза Енглунд Крафт препоръча да се определи минимална възраст на 15 години, като органът предложи ограничението да влезе в сила на 1 януари 2028 г.

Докато компании като Facebook и TikTok ще бъдат задължени да проверяват възрастта на своите потребители, а популярните сред децата видеоигри като Roblox, Minecraft и Fortnite няма да имат това задължение. През декември миналата година Австралия стана първата държава, която забрани социалните медии за деца в опит да ги защити от въздействието на интернет платформите върху психичното им здраве. Резултатите за момента са със смесен успех, отбелязва Франс прес.

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Бразилия и Индонезия са сред страните, които последваха примера, а много европейски държави обмислят подобни забрани, сред които са Дания, Норвегия и Великобритания.

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