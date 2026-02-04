Популярната социална мрежа за AI агенти Moltbook, която привлече внимание с обещанието за екосистема от 1,5 милиона автономни агенти, се оказа изправена пред сериозен срив в сигурността. Анализатори от компанията Wiz разкриха критични пропуски в архитектурата на платформата, които позволяват неоторизиран достъп до ключови системи и чувствителни данни.

Според информация на Fortune, огромната част от агентите не са реално автономни. Около 17 000 потребители управляват всички 1,5 милиона агенти, което означава средно по 88 бота на човек, без ефективни механизми за проверка на тяхната независимост. Допълнително базата данни на Moltbook е била конфигурирана така, че всеки интернет потребител е можел да чете и записва информация без никаква оторизация.

В резултат на това са изтекли API ключовете на всички агенти, над 35 000 имейл адреса и хиляди лични съобщения. Част от тях съдържат директни данни за достъп до външни услуги, включително API ключове за OpenAI. Изследователите потвърждават още, че е било възможно редактиране на активни публикации и внедряване на злонамерено съдържание директно в публичния поток на платформата.

AI агентите в "безчовешката" социална мрежа Moltbook си създадоха религия
Виж още AI агентите в "безчовешката" социална мрежа Moltbook си създадоха религия

Особено притеснение сред специалистите предизвиква фактът, че агентите на Moltbook работят върху фреймуорка OpenClaw, който има достъп до файлове, пароли и онлайн акаунти на потребителите. Това създава риск скрити команди, внедрени в обикновени текстови публикации, да се изпълняват автоматично от милиони агенти без знанието на собствениците им.

Известният критик на изкуствения интелект Гари Маркъс определи OpenClaw като "аерозол, превърнат в оръжие", а съоснователят на OpenAI Андрей Карпати рязко промени първоначално позитивното си мнение за Moltbook.

След собствени тестове той предупреди, че подобни среди наподобяват "Дивия Запад" и крият сериозен риск за компютрите и личните данни на потребителите, дори когато се използват в изолирана среда.

