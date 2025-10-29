0 Снимка: iStock by Getty Images

Разходите на американски технологични компании като "Мета" (Meta), "Амазон" (Amazon), "Майкрософт" (Microsoft) за лобиране във връзка с дигиталната политика на ЕС са се увеличили значително, според най-новият анализ на организации на гражданското общество, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Дигиталният сектор харчи около 151 милиона евро годишно за лобиране в ЕС според организациите с нестопанска цел "ЛобиКънтрол" (LobbyControl) и "Корпорейт Юръп ъбзървътъри" (Corporate Europe Observatory). Оценката се основава на последните данни от Регистъра за прозрачност на ЕС, който е обвързващ за компаниите и институциите, като те трябва да декларират прогнозните си годишни разходи за лобиране.

В последния подобен доклад на двете организации бе посочено, че американските технологични гиганти са вложили 113 милиона евро в лобиране в Европа през 2023 година.

Според най-новия доклад десетте компании с най-високи разходи са похарчили общо 49 милиона евро, за да убедят политиците относно опасенията на технологичните гиганти.

Говорител на Европейската комисия подчерта, че се поддържа постоянен диалог с широк кръг заинтересовани страни, включително бизнеси и организации на гражданското общество.

"Мета" (Meta), компанията майка на "Фейсбук" (Facebook) и "Инстаграм" (Instagram), в момента оглавява списъка с разходи за лобиране с около 10 милиона евро годишно - с 2 милиона евро повече, отколкото в предишната оценка.

"Майкрософт" (Microsoft), "Епъл" (Apple) и "Амазон" (Amazon) си подделят второ място с годишни разходи от по 7 милиона евро, а "Гугъл" (Google) харчи за подобни цели 4,5 милиона евро.

САЩ многократно критикуваха цифровите правила на ЕС, включително Закона за цифровите услуги (DSA).

Комисията разследва евентуални нарушения от страна на различни американски технологични гиганти, включително "Мета", "Епъл" и "Екс" (X).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е определял европейското цифрово законодателство като антиконкурентно.

