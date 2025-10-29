Разходите на американски технологични компании като "Мета" (Meta), "Амазон" (Amazon), "Майкрософт" (Microsoft) за лобиране във връзка с дигиталната политика на ЕС са се увеличили значително, според най-новият анализ на организации на гражданското общество, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Социални мрежи

Дигиталният сектор харчи около 151 милиона евро годишно за лобиране в ЕС според организациите с нестопанска цел "ЛобиКънтрол" (LobbyControl) и "Корпорейт Юръп ъбзървътъри" (Corporate Europe Observatory). Оценката се основава на последните данни от Регистъра за прозрачност на ЕС, който е обвързващ за компаниите и институциите, като те трябва да декларират прогнозните си годишни разходи за лобиране.

В последния подобен доклад на двете организации бе посочено, че американските технологични гиганти са вложили 113 милиона евро в лобиране в Европа през 2023 година.

Според най-новия доклад десетте компании с най-високи разходи са похарчили общо 49 милиона евро, за да убедят политиците относно опасенията на технологичните гиганти.

Говорител на Европейската комисия подчерта, че се поддържа постоянен диалог с широк кръг заинтересовани страни, включително бизнеси и организации на гражданското общество.

"Мета" (Meta), компанията майка на "Фейсбук" (Facebook) и "Инстаграм" (Instagram), в момента оглавява списъка с разходи за лобиране с около 10 милиона евро годишно - с 2 милиона евро повече, отколкото в предишната оценка.

"Майкрософт" (Microsoft), "Епъл" (Apple) и "Амазон" (Amazon) си подделят второ място с годишни разходи от по 7 милиона евро, а "Гугъл" (Google) харчи за подобни цели 4,5 милиона евро.

САЩ многократно критикуваха цифровите правила на ЕС, включително Закона за цифровите услуги (DSA).

ЕС започва проверки срещу Apple, Google, Microsoft и Booking за борба с онлайн измамите
Виж още ЕС започва проверки срещу Apple, Google, Microsoft и Booking за борба с онлайн измамите

Комисията разследва евентуални нарушения от страна на различни американски технологични гиганти, включително "Мета", "Епъл" и "Екс" (X).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е определял европейското цифрово законодателство като антиконкурентно.

ИЗБРАНО
Десетки убити при най-голямата и най-смъртоносна полицейска акция в Бразилия (снимки) Днес
Десетки убити при най-голямата и най-смъртоносна полицейска акция в Бразилия (снимки)
21705
Сидни Суини за натиска в Холивуд: Казваха ми да си сложа ботокс, иначе няма да успея Лайф
Сидни Суини за натиска в Холивуд: Казваха ми да си сложа ботокс, иначе няма да успея
7956
Минути преди началото: Григор Димитров се отказа от двубоя с Медведев заради болки Корнер
Минути преди началото: Григор Димитров се отказа от двубоя с Медведев заради болки
8440
20 милиарда за Бюрокрацията? Време е чиновниците да се осигуряват сами Бизнес
20 милиарда за Бюрокрацията? Време е чиновниците да се осигуряват сами
19944
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците Impressio
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците
983
Вечеря, която се превърна в одисея – да „отвлечеш“ тази есен завинаги URBN
Вечеря, която се превърна в одисея – да „отвлечеш“ тази есен завинаги
3661
80-годишна жена, изоставена от круизен кораб на остров в Големия бариерен риф, е намерена мъртва Trip
80-годишна жена, изоставена от круизен кораб на остров в Големия бариерен риф, е намерена мъртва
11809
Гъста пилешка супа със сметана Вкусотии
Гъста пилешка супа със сметана
55
Вероятно вече усещате последния ретрограден Меркурий за 2025 г., ето как ви влияе спрямо вашия знак. Zodiac
Вероятно вече усещате последния ретрограден Меркурий за 2025 г., ето как ви влияе спрямо вашия знак.
2850