50 Снимка: Getty Images

Американския TikTok не пожела да потвърди или отрече дали имиграционните власти получават достъп до данни на потребители чрез частни брокери на данни - въпрос, който предизвиква нарастващи притеснения сред потребителите в САЩ.

Миналия месец социалната платформа финализира сделка с инвеститори, сред които и Oracle, в опит да отговори на двупартиен законопроект, изискващ китайската ѝ компания майка ByteDance да се раздели с американското си подразделение или да бъде забранена в страната.

Новите собственици на американското поделение на TikTok са Oracle, Silver Lake и държавния инвестиционен фонд MGX от ОАЕ. Собственикът на Oracle е милиардерът Лари Елисън, който е голям дарител на Доналд Тръмп и Републиканската партия.

След обявяването на сделката сред част от американските потребители се разпространиха твърдения за цензура - включително обвинения, че се премахват видеа с агенти на имиграционните служби (ICE) или се ограничават търсения по определени ключови думи, като "Епстийн".

TikTok отрече тези твърдения, като ги обясни с "прекъсване на електрозахранването в център за данни".

По същото време обаче компанията актуализира политиката си за поверителност, позволявайки събиране на по-подробни данни, включително точна локация на потребителите. Това засили опасенията, че информацията може да достигне до американските власти чрез посредници.

Според анализ на The New Republic, ICE би могла да заобикаля съдебните процедури за достъп до данни, като закупува информация от частни брокери, които получават данни директно от приложения като TikTok. В публикацията се посочва, че т.нар. "Mobile Advertising ID" може да излъчва точни GPS координати, които впоследствие да бъдат използвани от Министерството на вътрешната сигурност.

Опасенията се засилват и от факта, че съоснователят на Oracle Лари Елисън е не само близък съюзник на президента Доналд Тръмп, но и публично е говорил за бъдеще, в което масовото наблюдение чрез изкуствен интелект ще държи гражданите "в най-доброто им поведение".

ICE вече използва приложението ELITE, разработено от компанията Palantir, за подпомагане на операции и акции по задържане, според предишни медийни публикации. Някои анализатори предупреждават, че комбинацията от търговски данни за локация и държавни инструменти за анализ може да улесни идентифицирането на протестиращи или активисти.

Запитана директно дали имиграционните власти имат достъп до потребителски данни чрез подобни механизми, TikTok отказа коментар и не потвърди, нито отрече подобна възможност. ICE също не е отговорила на журналистически запитвания към момента на публикуване.

Междувременно част от потребителите реагираха остро онлайн, като призоваха за изтриване на приложението на фона на растящите притеснения относно поверителността и потенциалния държавен надзор.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.