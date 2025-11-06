Приложението за запознанства търси начин да спре отлива на платени абонати, като обещава по-добри съвпадения чрез анализ на интересите и личностните черти

424 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Компанията майка на Tinder, Match Group, обяви, че тества нова функция, базирана на изкуствен интелект (AI), която ще има достъп до галерията със снимки в телефоните на потребителите. Целта е да се анализират техните интереси и начин на живот, за да се предлагат по-съвместими партньори. Този ход идва в отговор на тревожна тенденция - приложението отчита спад на платените абонати за девето поредно тримесечие.

Новата функция, наречена "Chemistry", вече се изпробва в Нова Зеландия и Австралия. Освен че ще анализира снимки (след изрично потребителско съгласие), тя ще задава и интерактивни въпроси, за да изгради по-пълен профил на личността. Например, ако в галерията на потребителя има множество снимки от планински походи, системата ще го свързва с хора със сходни интереси на открито.

Според главния изпълнителен директор на Match Group, Бърнард Ким, тази технология ще бъде "основен стълб" в стратегията на Tinder за 2026 г. Въпреки това компанията признава, че тестовете ще имат и своята цена - очаква се те да се отразят негативно на приходите с около 14 милиона долара през четвъртото тримесечие.

Tinder не е единственият технологичен гигант, който иска достъп до личните снимки на потребителите. Наскоро Meta също представи функция, която използва AI за анализ на необработени кадри, за да предлага автоматични редакции. И в двата случая обаче ползите за крайния потребител остават спорни на фона на притесненията за поверителността.

Match Group вече използва изкуствен интелект и в други аспекти на приложението. Сред тях е система, която предупреждава потребителите, преди да изпратят потенциално обидно съобщение, както и инструмент, който помага при избора на най-подходящи профилни снимки.

Въпреки технологичните иновации, Tinder е изправен пред сериозни пазарни предизвикателства. Все повече млади хора се отказват от онлайн запознанствата в полза на срещи в реалния свят. Същевременно икономическата несигурност в САЩ и други пазари намалява разполагаемия доход, което кара потребителите да ограничават разходите си за приложения. За третото тримесечие приходите на Tinder са намалели с 3%, а броят на плащащите потребители - със 7% на годишна база.

