Тотално наблюдение: Meta ще записва всяко натискане на клавиш от служителите си
Информацията ще се използва за обучението на нов AI
Компанията Meta Platforms ще използва данни от собствените си служители, за да обучава нови системи с изкуствен интелект. Става дума за информация, събирана от движенията на мишката и натисканията на клавиши по време на работа, съобщава Ройтерс.
Решението е част от новия подход на технологичните компании в търсенето на данни за обучение на AI модели. Тези данни се смятат за ключови, тъй като позволяват на системите да се учат да изпълняват задачи и да отговарят по-точно на потребителски заявки.
В отговор на запитване на TechCrunch говорител на Meta потвърждава част от информацията. Той заявява:
"Ако създаваме агенти, които да помагат на хората да изпълняват ежедневни задачи чрез компютри, моделите ни трябва да имат реални примери за това как хората действително ги използват — неща като движения на мишката, кликване на бутони и навигация в падащи менюта. За да помогнем, създаваме вътрешен инструмент, който ще записва този тип входове в определени приложения, за да обучим моделите си. Има въведени защити за чувствително съдържание и данните не се използват за други цели."
Решението на Meta поставя нови въпроси за личните данни и границите на наблюдението на работното място. Все повече експерти предупреждават, че границата между работни процеси и обучение на алгоритми започва да се размива.