Компанията Meta Platforms ще използва данни от собствените си служители, за да обучава нови системи с изкуствен интелект. Става дума за информация, събирана от движенията на мишката и натисканията на клавиши по време на работа, съобщава Ройтерс.

Решението е част от новия подход на технологичните компании в търсенето на данни за обучение на AI модели. Тези данни се смятат за ключови, тъй като позволяват на системите да се учат да изпълняват задачи и да отговарят по-точно на потребителски заявки.

В отговор на запитване на TechCrunch говорител на Meta потвърждава част от информацията. Той заявява:

"Ако създаваме агенти, които да помагат на хората да изпълняват ежедневни задачи чрез компютри, моделите ни трябва да имат реални примери за това как хората действително ги използват — неща като движения на мишката, кликване на бутони и навигация в падащи менюта. За да помогнем, създаваме вътрешен инструмент, който ще записва този тип входове в определени приложения, за да обучим моделите си. Има въведени защити за чувствително съдържание и данните не се използват за други цели."

Решението на Meta поставя нови въпроси за личните данни и границите на наблюдението на работното място. Все повече експерти предупреждават, че границата между работни процеси и обучение на алгоритми започва да се размива.

