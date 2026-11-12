Компанията е реализирала и над 400 милиона долара печалба от инвестиции в крипто

165 Снимка: Getty Images

Компанията зад социалната мрежа е отчела ръст на приходите от 205% през третото тримесечие, но те възлизат на едва 3 милиона долара. Основният източник е платена услуга, която предоставя по-ранен достъп до публикациите на американския президент.

Truth Social, социалната мрежа на Доналд Тръмп, генерира приходи основно от продажбата на достъп до неговите публикации. Услугата Truth API позволява на абонатите да получават определени постове по-рано от останалите потребители. Цената достига между 60 000 и 100 000 долара месечно.

Според Reuters сред клиентите са търговските компании Susquehanna International Group и Jump Trading, както и медийната и информационна компания Bloomberg. По-ранният достъп до публикациите на Тръмп може да даде предимство на финансовите играчи, особено когато президентските му изявления влияят върху пазарите.

Въпреки впечатляващия процентен ръст, финансовите резултати показват, че бизнесът остава малък. За третото тримесечие Trump Media and Technology Group е отчела приходи от около 3 милиона долара. От тях 1,3 милиона долара идват от Truth API, което предполага, че услугата има по-малко от две дузини клиенти.

Други 523 000 долара са генерирани от Truth+, платформата за стрийминг съдържание на компанията, която се рекламира като услуга без цензура. Така почти две трети от приходите на Trump Media идват от нейните медийни продукти.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Компанията обаче отчита и нетна печалба от 409,7 милиона долара. Тя не е резултат от основната ѝ дейност, а до голяма степен идва от инвестициите в криптовалути като Bitcoin и свързани с тях финансови инструменти.

Несигурността около бъдещето на Truth Social се отразява и на борсовата оценка на компанията. Акциите ѝ паднаха под 4 долара миналата седмица, достигайки исторически минимум след загубите на подкрепяни от Тръмп кандидати на междинните избори. От началото на годината стойността им е намаляла с 69%.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.