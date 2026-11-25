Засегната е мрежа за анализ на публична информация и е имало изтичане на некласифицирани данни. Засега няма данни за компрометиране на секретни системи

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Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ и Службата на директора на националното разузнаване (ODNI) са установили кибер пробив, при която е била компрометирана част от тяхната некласифицирана информация. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, запознат със случая.

Засегната е била мрежа, предназначена за откриване на разузнавателни зависимости и анализ на публично достъпни данни. Не е ясно каква точно информация е попаднала в чужди ръце, пише "Ню Йорк Таймс". Изданието не посочва дали става дума за външна хакерска атака, компрометирани потребителски профили или друг вид уязвимост.

Според публикацията е възможно пробивът да е засегнал и данни на други американски правителствени агенции. От ODNI са коментирали информацията, като са заявили, че няма "прекъсвания на критични способности или класифицирани системи". Това означава, че към момента няма потвърждение за достъп до секретни разузнавателни мрежи.

Инцидентът е поредният от серията сривове, засегнали американски държавни институции през последните седмици.

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Наскоро беше съобщено за пробив в Министерството на земеделието на САЩ. Федералното бюро за разследване (ФБР) също разкри два отделни случая на компрометирани системи. Киберинциденти засегнаха още Пентагона и Министерството на вътрешната сигурност. Засега не е известно как е осъществена атаката срещу ЦРУ и ODNI.

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