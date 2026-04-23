Турция официално наложи забрана за използване на социални мрежи за лица под 15 години в рамките на нов пакет от регулации, включващи нови правила и за платформи за видео игри, съобщи сайтът "Тюркийе тудей".

Новите регулации бяха одобрени с мнозинство от парламента на страната на вчерашното му заседание. Според тях социални платформи, опериращи на територията на страната, вече няма да имат право да предлагат услуги на деца под 15-годишна възраст, като ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта на потребителите си.

Платформите също така ще бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за предлагане на отделни услуги, предназначени специално за младежите над 15-годишна възраст. Целта на тази регулация е да се осигури безопасна среда за подрастващите в онлайн пространството.

Регламентът, ограничаващ достъпа до социални мрежи за лица под 15 години, ще влезе в сила шест месеца след публикуването му в Държавен вестник.

Опозиционни партии и организации за свобода на словото от Турция разглеждат новите мерки като регулация, която се въвежда под претекст, че защитава децата, но всъщност е насочена към профилиране на всички потребители на социалните мрежи, отбелязва турската редакция на Дойче веле.

Депутатът от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Хасан Йозтюрк заяви по време на парламентарните обсъждания вчера, че милиони хора над 15-годишна възраст може също да бъдат задължени да докажат възрастта си, което би означавало всеки да трябва да представи своята лична карта на въпросните социални платформи.

Регулациите предвиждат ограничения и за платформите за видео игри, отбелязва Дойче веле. Според регулациите базирани извън Турция компании за видео игри с повече от 100 000 ежедневни потребители от Турция вече ще бъдат задължени да назначат свои представители на турска територия.

Платформите за видео игри също така ще трябва да предоставят ясни, разбираеми и лесни за използване инструменти за родителски контрол. Очаква се тези инструменти да включват механизми за контрол на настройките на акаунта и изискване за родителско одобрение за трансакции и платени абонаменти.

