Новите споразумения позволяват на компаниите за ИИ да имат достъп до съдържанието на свободната енциклопедия

211 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

От "Уикипедия" обявиха нови бизнес споразумения с няколко компании за изкуствен интелект (ИИ) в четвъртък, отбелязвайки своята 25-годишнина, предаде Асошиейтед прес. Онлайн енциклопедията е подписала лицензионни договори с "Амазон", "Мета", "Перплексити", "Майкрософт" и френската "Мистрал ЕйАй", предава БТА.

"Уикипедия", остатък от свободния дух на ранния интернет, сега е изправена пред предизвикателства от големите технологични компании и чатботовете за ИИ, обучени на съдържание, извлечено от мрежата, коментира АП. Неправителствената фондация "Уикимедия", която управлява сайта, преди това подписа договор с "Гугъл" като клиент през 2022 г. и по-късно си партнира с по-малки фирми за ИИ като Ecosia.

Новите споразумения позволяват на компаниите за ИИ да имат достъп до съдържанието на "Уикипедия" "с обем и скорост, проектирани специално за техните нужди", според фондацията, въпреки че финансови подробности не бяха разкрити. Основателят Джими Уейлс подкрепя обучението на ИИ върху данни, обработени от хора в "Уикипедия". "Лично аз съм много щастлив, че моделите на ИИ се обучават върху данни от "Уикипедия", защото те са курирани от хора", каза Уейлс.

Фондация "Уикимедия" отчете 8 процента спад в човешкия трафик миналата година, докато посещенията от ботове - често прикрити, натоварваха сървърите, като извличаха съдържание за модели с ИИ.

"Уикипедия", деветият най-посещаван сайт в световен мащаб, съдържа над 65 милиона статии на 300 езика, редактирани от 250 000 доброволци. Главният изпълнителен директор Мариана Искандер, която се оттегля на 20 януари, посочи, че поддръжката на инфраструктурата не е безплатна. "Поддръжката на сървъри и друга инфраструктура, която позволява както на физически лица, така и на технологични компании да черпят данни от Уикипедия, струва много пари", каза тя.

По-голямата част от финансирането на "Уикипедия" идва от 8 милиона индивидуални дарители. "Те не даряват, за да субсидират тези огромни компании с изкуствен интелект", каза Уейлс. "Не можете просто да разбиете нашия уебсайт. Трябва да дойдете по правилния начин." Уейлс обаче вижда потенциал за ИИ в подпомагането на редакторите, например при актуализиране на неработещи линкове или подобряване на търсенето.

Наскоро "Уикипедия" се сблъска с критики от политическата десница, като някои я нарекоха "Уокепедия" и я обвиниха в леви пристрастия. Илон Мъск например, който стартира проекта "Грокипедия", нарече "Уикипедия" "пълна с пропаганда". Уейлс обаче отхвърля "Грокипедия" като заплаха.

"Големите езикови модели не са достатъчно добри, за да се пишат наистина качествени справочни материали. Така че голяма част от нея е просто преработена "Уикипедия", коментира Уейлс.

