"Уолтопия" под атака от китайски хакери. Пенчев обяви 50 000 лв. награда за залавянето им
Компанията е подложена на масирана кибератака от китайска група, но отказва да плати откуп
Българският производител на стени за катерене "Уолтопия" и част от компаниите в групата са обект на мащабна кибератака от два дни, съобщи основателят на компанията Ивайло Пенчев. В публикация в социалните мрежи той обяви награда от 50 000 лева за информация, която би довела до залавянето на извършителите.
Според Пенчев атаката, която все още продължава, се извършва от китайската хакерска група "Warlock Group". Вследствие на действията им част от ИТ системите на компанията, включително уебсайтовете, са извън строя. Предприемачът обаче подчерта, че производственият процес в нито един от заводите не е прекъснат.
Категоричната позиция на ръководството е да не се плаща откуп на хакерите. "Няма да платим откуп на тези хора, дори и да ни поискат 10 ст., за да ни разкриптират", заяви Пенчев.
"Тези момчета (най-вероятно) са били измежду най-надарените деца. Математиката им е вървяла, учели са бързо, възхищавали са им се... И въпреки това, са избрали тъмната страна. Разбойничеството. Защото са вярвали, че могат да останат незабелязани. И безнаказани. Злото дебне у всеки от нас. И страхът от възмездие е критично важен за поддържане на морала в преобладаващото мнозинство от хората. Дори и сред най-умните", коментира още Пенчев.