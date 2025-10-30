Българският производител на стени за катерене "Уолтопия" и част от компаниите в групата са обект на мащабна кибератака от два дни, съобщи основателят на компанията Ивайло Пенчев. В публикация в социалните мрежи той обяви награда от 50 000 лева за информация, която би довела до залавянето на извършителите.

Дават 500 000 лева за разкриване на поръчителя на кибератаките срещу "Черна Писта"
Виж още Дават 500 000 лева за разкриване на поръчителя на кибератаките срещу "Черна Писта"

Според Пенчев атаката, която все още продължава, се извършва от китайската хакерска група "Warlock Group". Вследствие на действията им част от ИТ системите на компанията, включително уебсайтовете, са извън строя. Предприемачът обаче подчерта, че производственият процес в нито един от заводите не е прекъснат.

Категоричната позиция на ръководството е да не се плаща откуп на хакерите. "Няма да платим откуп на тези хора, дори и да ни поискат 10 ст., за да ни разкриптират", заяви Пенчев.

"Тези момчета (най-вероятно) са били измежду най-надарените деца. Математиката им е вървяла, учели са бързо, възхищавали са им се... И въпреки това, са избрали тъмната страна. Разбойничеството. Защото са вярвали, че могат да останат незабелязани. И безнаказани. Злото дебне у всеки от нас. И страхът от възмездие е критично важен за поддържане на морала в преобладаващото мнозинство от хората. Дори и сред най-умните", коментира още Пенчев.

ИЗБРАНО
Почина вечният бохем Иван Тенев Днес
Почина вечният бохем Иван Тенев
25593
Кристина Димитрова се сбогува с Иван Тенев: Замлъкна гласът, който превръщаше радост и болка в стих Лайф
Кристина Димитрова се сбогува с Иван Тенев: Замлъкна гласът, който превръщаше радост и болка в стих
16566
Шок във волейбола: Ирански национал почина на 26-годишна възраст Корнер
Шок във волейбола: Ирански национал почина на 26-годишна възраст
4310
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи Бизнес
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи
19091
Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" на Министерството на културата Impressio
Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" на Министерството на културата
6791
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро? Trip
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро?
2271
Няколко пиниза с масло, които ще ви се иска да сте знаели по-рано Вкусотии
Няколко пиниза с масло, които ще ви се иска да сте знаели по-рано
75
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация Zodiac
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация
1089