Платформата YouTube обяви сериозно разширяване на инструментите си за родителски контрол, с което прави важна крачка към по-добро дигитално благополучие за деца и тийнейджъри. Сред най-съществените промени е възможността родителите напълно да ограничават или дори да сведат до нула времето, което подрастващите прекарват в гледане на кратки видеа YouTube Shorts.

Според Jennifer Flannery O'Connor, вицепрезидент по управлението на продуктите в YouTube, това е първата подобна функция в индустрията, която дава пълен контрол върху консумацията на кратко видеосъдържание. По подразбиране за потребителите на възраст между 13 и 17 години вече ще бъдат активирани и напомняния за почивки, както и известия, насърчаващи спазването на време за лягане - елемент, който директно адресира проблема с прекомерното екранно време.

Паралелно с ограниченията, YouTube въвежда и нови принципи за препоръчване на по-подходящо и "обогатяващо" съдържание за тийнейджъри. Алгоритмите ще насочват младите потребители по-често към образователни видеа от утвърдени платформи като Khan Academy, CrashCourse и TED-Ed, вместо към безкрайни развлекателни клипове с кратка продължителност.

Компанията подчертава, че новите политики са разработени съвместно с редица авторитетни институции, сред които University of California Los Angeles, Американската психологическа асоциация и лабораторията за дигитално благополучие към Детската болница в Бостън. Целта е да се създаде по-балансирана и научно обоснована среда за онлайн съдържание, която да отчита реалното въздействие на видеоплатформите върху психиката на младите хора.

В следващите седмици YouTube ще въведе и обновен процес за създаване и управление на детски акаунти. Те ще останат свързани с родителските профили и без собствен имейл или парола, но превключването между акаунтите в мобилното приложение ще става значително по-бързо и лесно. Според компанията това ще позволи на всеки член на семейството да получи персонализирано и възрастово адекватно преживяване при гледане.

