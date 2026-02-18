Meta е получила патент през 2023 г. за доста противоречива идея - изкуствен интелект, обучен върху публикациите на даден потребител, да поеме неговия профил след смъртта му и да продължи да публикува съдържание "в негов стил".

Според документи, цитирани от Business Insider, патентът описва как голям езиков модел (LLM) може да "симулира" активността на потребител в социална мрежа. В текста се посочва, че моделът може да се използва, когато потребителят отсъства - например при дълга пауза или ако е починал.

Сред авторите на патента е и техническият директор на компанията Андрю Босуърт.

Според описанието дигиталният двойник би могъл да публикува ново съдържание, да харесва и коментира публикации, както и да изпраща лични съобщения - всичко това в стила на починалия човек.

"Ефектът върху потребителите е много по-сериозен и постоянен, ако потребителят е починал и никога не може да се върне в социалната мрежа", се казва в самия патент.

През последните години се появиха редица примери за т.нар. технологии на скръбта, които използват AI за създаване на виртуални версии на починали хора, базирани на снимки, записи и видеоархиви.

Въпреки че патентът е реален, Meta заявява, че няма планове да реализира тази концепция. Говорител на компанията е потвърдил, че тя няма намерение да продължи с този конкретен проект.

Темата обаче остава чувствителна. Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, още през 2023 г. в разговор с подкастъра Лекс Фридман допуска възможността виртуални аватари да съхраняват спомени и да подпомагат процеса на скърбене. Той обаче признава и риска подобна технология да стане нездравословна.

Някои експерти виждат и чисто бизнес мотив. С намаляващата ангажираност във Facebook и Instagram, както и с нарастващото количество автоматично генерирано съдържание, поддържането на активни профили би означавало повече взаимодействия, повече данни и съответно - повече приходи от реклама.

Професорът по право от University of Birmingham Едина Харбиня коментира, че бизнес стимулът е очевиден - повече съдържание и повече данни за бъдещо обучение на AI модели.

От друга страна, професорът по социология Джоузеф Дейвис от University of Virginia изразява сериозни етични резерви: "Една от задачите на скръбта е да приемем реалната загуба. Нека мъртвите останат мъртви."

Макар Meta официално да се дистанцира от идеята, самото съществуване на патента показва докъде са готови да стигнат технологичните компании в търсене на нови приложения за големите езикови модели.

Въпросът вече не е дали е технически възможно профилът ви да продължи да живее след вас. Въпросът е дали обществото изобщо е готово да приеме подобна форма на "дигитално безсмъртие" - и какви ще бъдат психологическите, етичните и правните последици от него.

