Зловещо: Meta патентова AI, който поддържа профила ви във Facebook и след смъртта
Алгоритъмът може да прави постове от ваше име, дори когато не сте между живите
Meta е получила патент през 2023 г. за доста противоречива идея - изкуствен интелект, обучен върху публикациите на даден потребител, да поеме неговия профил след смъртта му и да продължи да публикува съдържание "в негов стил".
Според документи, цитирани от Business Insider, патентът описва как голям езиков модел (LLM) може да "симулира" активността на потребител в социална мрежа. В текста се посочва, че моделът може да се използва, когато потребителят отсъства - например при дълга пауза или ако е починал.
Сред авторите на патента е и техническият директор на компанията Андрю Босуърт.
Според описанието дигиталният двойник би могъл да публикува ново съдържание, да харесва и коментира публикации, както и да изпраща лични съобщения - всичко това в стила на починалия човек.
"Ефектът върху потребителите е много по-сериозен и постоянен, ако потребителят е починал и никога не може да се върне в социалната мрежа", се казва в самия патент.
През последните години се появиха редица примери за т.нар. технологии на скръбта, които използват AI за създаване на виртуални версии на починали хора, базирани на снимки, записи и видеоархиви.
Въпреки че патентът е реален, Meta заявява, че няма планове да реализира тази концепция. Говорител на компанията е потвърдил, че тя няма намерение да продължи с този конкретен проект.
Темата обаче остава чувствителна. Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, още през 2023 г. в разговор с подкастъра Лекс Фридман допуска възможността виртуални аватари да съхраняват спомени и да подпомагат процеса на скърбене. Той обаче признава и риска подобна технология да стане нездравословна.
Някои експерти виждат и чисто бизнес мотив. С намаляващата ангажираност във Facebook и Instagram, както и с нарастващото количество автоматично генерирано съдържание, поддържането на активни профили би означавало повече взаимодействия, повече данни и съответно - повече приходи от реклама.
Професорът по право от University of Birmingham Едина Харбиня коментира, че бизнес стимулът е очевиден - повече съдържание и повече данни за бъдещо обучение на AI модели.
От друга страна, професорът по социология Джоузеф Дейвис от University of Virginia изразява сериозни етични резерви: "Една от задачите на скръбта е да приемем реалната загуба. Нека мъртвите останат мъртви."
Макар Meta официално да се дистанцира от идеята, самото съществуване на патента показва докъде са готови да стигнат технологичните компании в търсене на нови приложения за големите езикови модели.
Въпросът вече не е дали е технически възможно профилът ви да продължи да живее след вас. Въпросът е дали обществото изобщо е готово да приеме подобна форма на "дигитално безсмъртие" - и какви ще бъдат психологическите, етичните и правните последици от него.