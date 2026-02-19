Очаква се процесът да продължи няколко седмици и да включи показания на бивши служители на Meta

66 Снимка: Mark Zuckerberg via X

Главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг се изправи пред съдебни заседатели в Лос Анджелис по дело, което може да има сериозни последици за социалните мрежи и обвиненията, че платформите им създават пристрастяване сред децата, предава Би Би Си.

Процесът е първата му поява пред жури и се следи внимателно, тъй като може да повлияе на хиляди сходни дела в САЩ. Освен Meta, ответник е и YouTube, собственост на Google. TikTok и Snapchat, също посочени в иска, са постигнали извънсъдебни споразумения малко преди началото на делото. Условията им не бяха оповестени.

Ищците твърдят, че платформи като Instagram са насочвали съдържание към млади потребители по начин, който ги прави зависими и вреди на психичното им здраве. По време на разпита адвокатът на водещата ищца, известна с инициалите К.Г.М., Марк Лание представи вътрешни имейли и проучвания, според които ръководството на компанията е обсъждало активно употребата на Instagram и Facebook от тийнейджъри и по-малки деца.

В имейл от 2019 г., изпратен до Зукърбърг и трима висши мениджъри, бившият ръководител по глобалните въпроси на Meta Ник Клег изразява притеснение, че възрастовите ограничения на компанията не се прилагат ефективно. Това правело "трудно да се твърди, че правим всичко възможно", се посочва в съобщението.

Представено бе и външно изследване от 2019 г., поръчано от Instagram, според което тийнейджърите се чувстват "пристрастени, въпреки начина, по който платформата ги кара да се чувстват", а употребата им следва "разказ, типичен за зависим". В доклада се казва, че платформата "може да ги кара да се чувстват добре, може да ги кара да се чувстват зле, те биха искали да прекарват по-малко време в мислене за нея".

Зукърбърг подчерта, че изследването не е проведено вътрешно от Meta, а адвокатът на компанията Пол Шмид изтъкна, че в него се отбелязват и "положителни" аспекти от използването на Instagram. Според защитата подобни проучвания са част от усилията на Meta да подобрява продуктите си.

Друг вътрешен документ от 2018 г. показва обсъждане на успешното задържане на т.нар. "tweens" - деца под 13 години - въпреки официалната забрана за регистрация в тази възрастова група. Зукърбърг заяви, че "винаги" е съжалявал, че компанията не е постигнала по-бърз напредък в идентифицирането на потребители под 13 години, но смята, че "с времето е стигнала до правилното място". По думите му тийнейджърите формират под 1% от рекламните приходи на Meta.

В имейл от 2015 г. Зукърбърг поставя цел "времето, прекарано в платформата, да нарасне с 12%" и "тенденцията при тийнейджърите да бъде обърната". В друг документ от 2017 г. се посочва, че "Марк е решил, че най-висшият приоритет за компанията са тийнейджърите". В съда той заяви, че това е било на по-ранен етап от развитието на компанията и че днес тя не работи по този модел.

Зукърбърг отбеляза, че Meta е разработила инструменти за ограничаване на употребата, включително дневни лимити, известия за прекарано време и изключване на нотификациите през нощта. Данни от вътрешен документ обаче показват, че едва 1,1% от тийнейджърите са използвали функцията за дневен лимит.

В хода на делото бе засегната и темата за зависимостта. Ръководителят на Instagram Адам Мосери оспори тезата, че дори 16 часа употреба в един ден доказват пристрастяване. Зукърбърг заяви, че когато нещо има стойност, "хората са склонни да го използват повече".

На реплика, че зависимите също увеличават употребата си, той отговори: "Не знам какво да кажа. Може и да е вярно, но не знам дали се отнася за този случай."

В съдебната зала присъстваха и родители на деца, които според тях са пострадали от негативните ефекти на социалните мрежи. Сред тях беше Лори Шот, чиято дъщеря Анали се е самоубила на 18-годишна възраст.

"Тези платформи могат да се променят. Няма да отнеме много време алгоритмите да бъдат променени така, че децата да не се самоубиват. Толкова ли е трудно, г-н Зукърбърг?", заяви тя пред съда.

Делото е част от хиляди сходни искове, заведени от семейства, щатски прокурори и училищни райони в САЩ. В отделен случай 29 главни прокурори настояват федерален съд в Калифорния да разпореди незабавни промени, включително премахване на всички профили, за които е известно, че принадлежат на деца под 13 години.

Междувременно все повече държави обсъждат ограничения върху достъпа на младежи до социални мрежи. Австралия въведе забрана за профили на лица под 16 години, а Великобритания, Дания, Франция и Испания разглеждат сходни мерки.

Очаква се процесът да продължи няколко седмици и да включи показания на бивши служители на Meta, които вече публично са критикували практиките на компанията.

