Само месеци след като Марк Зукърбърг хвърли десетки милиарди долари, за да съживи изоставащият AI отдел на Meta, вече се появяват сериозни напрежения между него и човека, когото избра да поведе офанзивата - Александър Уанг, 28-годишният основател на Scale AI.

Изкуственият интелект

Според разследване на Financial Times, отношенията между двамата са напрегнати. Източници твърдят, че Уанг се оплаква от задушаващ микромениджмънт от страна на Зукърбърг, докато вътре в компанията се появяват съмнения дали той изобщо има нужния опит и експертиза, за да ръководи проект с такъв мащаб.

Това е още един удар по стратегическата визия на Зукърбърг, след като предишният му мегапроект, "Метавселената", завърши с публичен и финансов провал. Скептицизмът на пазарите стана очевиден през октомври, когато Meta обяви нови милиарди инвестиции в AI, а акциите ѝ паднаха с 11%, изтривайки над 200 милиарда долара пазарна капитализация.

Назначението на Александър Уанг не беше прието еднозначно. Макар Scale AI да е ключова компания за анотация на данни, жизненоважна за обучението на AI модели, тя не разработва самите модели.

Въпреки това, през юни Зукърбърг инвестира над 14 милиарда долара в Scale AI и привлече Уанг да оглави новосъздадените Superintelligence Labs на Meta, както и таен изследователски екип с кодово име TBD, разположен в отделна сграда.

Назначението имаше и висока вътрешна цена. Главният AI учен на Meta, Ян Лекун, считан за "кръстник" на невронните мрежи, напусна компанията през ноември, след като бе принуден да се отчита на Уанг.

Лекун открито не споделяше стратегията на Зукърбърг и новия екип. Докато Superintelligence Labs залагат изцяло на големи езикови модели (LLMs) - същата архитектура зад ChatGPT и Gemini - Лекун ги смяташе за технологична задънена улица и настояваше за напълно нови подходи към изкуствения интелект.

Съмненията около лидерството на Уанг се засилват и от вътрешни конфликти. New York Times съобщи, че той вече е влизал в сблъсък с дългогодишния доверен човек на Зукърбърг - Крис Кокс.

Кокс искал Meta да използва данните от Facebook и Instagram за обучение на новите модели, докато Уанг настоявал компанията първо да навакса изоставането си спрямо Google и OpenAI.

Зукърбърг не крие, че натискът ще бъде огромен. В интервю той заявява:

"Ако си твърде бавен, просто се оказваш извън играта за най-важната технология в историята."

Подобно напрежение изпитва и другият звезден нов кадър - бившият CEO на GitHub Нат Фрийдман, чийто екип е бил недоволен от прибързаното пускане на Vibes.

Натискът тепърва ще расте. Според Financial Times, тайният TBD лабораторен екип трябва да представи изцяло нов AI модел, разработен от нулата, още през първото тримесечие на следващата година.

Въпросът вече не е дали Meta ще успее да изгради "суперинтелект", а дали вътрешните конфликти и амбиции няма да сринат проекта още преди да види бял свят.

