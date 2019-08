804 Снимка: Shutterstock

Представител на китайския технологичен гигант Huawei заяви в сряда, че е силно заинтересован да изгради първия подводен оптичен кабел между континентите Южна Америка и Азия, предаде Ройтерс, цитиран от technews.bg.

Дейвид Доу Йонг, главен изпълнителен директор на Huawei в Чили, коментира, че компанията следи процедурата на публичния търг, иницииран в страната през юли т.г., и ще участва в него, когато бъдат поканени кандидатите за изграждане на транстихоокеанското оптично трасе.

"Huawei ще участва много активно в тази бизнес възможност", казва мениджърът в интервю за Ройтерс.

"Със сигурност ще бъдем част от тръжната процедура", допълва той.

Коментарите на Дейвид Доу Йонг идват два месеца, след като друга китайска компания за телекомуникации, Hengtong Optic-Electric Co Ltd, заяви при подаване на документи в Шанхайската фондова борса, че е подписала писмо за намерение с Huawei да купи 51-процентовия й дял в смесеното предприятие Huawei Marine Systems Co Ltd, на което е поверен бизнесът с подводни кабели.

Сделката се очертава като първата голяма продажба на активи на Huawei, след като САЩ повдигнаха обвинения в шпионаж срещу китайската фирма, което породи съмнения относно проектите за изграждане на подводни кабели. Huawei има интереси към такива проекти в цял свят.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп постави Huawei в "черния списък" в средата на май, твърдейки, че компанията участва в дейности, които компрометират националната сигурност на САЩ - обвинение, отричано от китайската фирма.