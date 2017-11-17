IT.dir.bg - Технологии | it.dir.bg

IT.dir.bg - Технологии | IT.dir.bg

Подкрепете ни

Сайтове

Услуги

Градове

Dir.bg Media Group

21 °
17-11-2017 20-11-2018
Начална дата Крайна дата
ОК Отказ
01:02 | 11.09.2026
Технологии
А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

Технологии 17:42 | 10.09.26 993
Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни

Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни

Студеният климат и достъпът до евтина енергия привличат компании като OpenAI, Amazon и Google, но регионът има сериозни проблеми с инфраструктурата

Технологии 16:04 | 10.09.26 595
Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%

Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%

Пазарният лидер предлага перфектните решения за началото на новата учебна година и есенния сезон

Технологии 12:50 | 10.09.26 3145
Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС

Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС

Нидерландската PAL-V получи европейско одобрение за производството на летящи автомобили

Технологии 11:30 | 10.09.26 4277
AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно

AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно

Apple уверява, че часовникът не съхранява суров аудиозапис, но новите функции могат да променят начина, по който възприемаме постоянно слушащите устройства

Технологии 11:00 | 10.09.26 1684
Изследовател напусна Anthropic заради страхове от неконтролируем AI

Изследовател напусна Anthropic заради страхове от неконтролируем AI

Бившият служител твърди, че развитието на изкуствения интелект се движи към сценарии, при които системите могат да излязат извън човешки контрол още до края на 2027 г.

Технологии 09:42 | 10.09.26 444
Използването на AI инструменти от бизнеса забавя темп

Използването на AI инструменти от бизнеса забавя темп

AI бумът се сблъска с неочакван проблем - най-големите компании започнаха да харчат по-малко. Това може да се окаже проблем за OpenAI и Anthropic

Технологии 17:37 | 09.09.26 373
Suno представи нов AI модел, обучен с лицензирана музика

Suno представи нов AI модел, обучен с лицензирана музика

Компанията заменя досегашните си модели с Suno v6 на фона на съдебни дела за използване на защитена с авторски права музика

Технологии 17:31 | 09.09.26 230
Дузина роботи блокираха тротоар в Чикаго след необичаен технически проблем

Дузина роботи блокираха тротоар в Чикаго след необичаен технически проблем

Автономните машини изглеждали така, сякаш не знаели накъде да продължат

Технологии 17:07 | 09.09.26 1200
Meta представи Muse - AI агент, който може да изпраща имейли и да пазарува вместо вас

Meta представи Muse - AI агент, който може да изпраща имейли и да пазарува вместо вас

Компанията на Зукърбърг ще трябва да преодолее сериозен проблем - доверието на потребителите

Технологии 13:51 | 09.09.26 208
Mistral AI набра 3 млрд. евро за битката за европейския "суверенен AI"

Mistral AI набра 3 млрд. евро за битката за европейския "суверенен AI"

Френската AI компания ще използва средствата за изчислителна инфраструктура, международна експанзия и развитие на стратегията си за "суверенност"

Технологии 12:35 | 09.09.26 223
LLM моделите могат да се превърнат в "когнитивен вирус"

LLM моделите могат да се превърнат в "когнитивен вирус"

Международен екип от изследователи предлага нова теоретична рамка за влиянието на езиковите модели върху човешкото мислене

Технологии 12:05 | 09.09.26 792
Илон Мъск влезе в "шахматен дуел" с Chess.com

Илон Мъск влезе в "шахматен дуел" с Chess.com

Спорът стигна до броя на възможните партии, атомите във Вселената и твърдението на Мъск, че бъдещият свръхинтелект ще открие решения, които хората дори не могат да си представят

Технологии 09:52 | 09.09.26 805
AI реши сложна математическа задача, останала без отговор от век

AI реши сложна математическа задача, останала без отговор от век

"Не сме използвали техните промптове или резултати, за да направляваме нашите модели", увери изследователят от OpenAI

Технологии 09:19 | 09.09.26 2132
Porsche SE влиза в космическата надпревара, инвестира в конкурент на SpaceX

Porsche SE влиза в космическата надпревара, инвестира в конкурент на SpaceX

Холдингът, който е най-големият акционер във "Фолксваген", придоби дял в американската космическа компания, чиято първа орбитална мисия е планирана за началото на 2027 г.

Технологии 22:53 | 08.09.26 3167
Това ли е най-тихият танк в света? Заснеха китайския Type 100 в движение (видео)

Това ли е най-тихият танк в света? Заснеха китайския Type 100 в движение (видео)

Машината има вградена защита от дронове, дистанционно управляем купол и хибридно задвижване

Технологии 18:56 | 08.09.26 4251
OpenAI представи GPT-6 Astra с рекордни резултати в редица тестове

OpenAI представи GPT-6 Astra с рекордни резултати в редица тестове

Компанията поставя особен акцент върху автономната работа и безопасността

Технологии 17:10 | 08.09.26 794
ООН: Развитият изкуствен интелект може да представлява "екзистенциална опасност за човечеството"

ООН: Развитият изкуствен интелект може да представлява "екзистенциална опасност за човечеството"

Върховният комисар е обезпокоен от факта, че макар всички да признават необходимостта от регулация на AI, това признание не се превръща в конкретни мерки

Технологии 15:45 | 08.09.26 168
Xpeng показа първия Iron, сглобен в новия завод за хуманоидни роботи

Xpeng показа първия Iron, сглобен в новия завод за хуманоидни роботи

Компанията планира да започне серийното производство до края на 2026 г., а продажбите за външни клиенти са насрочени за 2027 г.

Технологии 15:31 | 08.09.26 2472
Над 80% от смартфоните в ЕС са без необходимата информация за ремонт

Над 80% от смартфоните в ЕС са без необходимата информация за ремонт

Производителите масово не публикуват цени на резервни части и ръководства, въпреки че сами дават високи оценки за ремонтопригодност на устройствата си

Технологии 15:13 | 08.09.26 533

НАЙ

четени коментирани
Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС
4277

Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС

Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%
3145

Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%

iPhone Duo има видима гънка въпреки нанотекстурата на дисплея
2138

iPhone Duo има видима гънка въпреки нанотекстурата на дисплея

AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно
1684

AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно

А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods
993

А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

Всички най-четени
Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС
6

Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС

Задава ли се нов "Спутник момент": Китай с реални шансове да изпревари САЩ на Марс
4

Задава ли се нов "Спутник момент": Китай с реални шансове да изпревари САЩ на Марс

AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно
3

AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно

Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни
2

Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни

Всички най-коментирани
Днес
След атентатите дойде следенето. 25 години след 9/11 дългата сянка на терора остава

След атентатите дойде следенето. 25 години след 9/11 дългата сянка на терора остава

Лайф
"Роклята на отмъщението" на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг

"Роклята на отмъщението" на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг

Корнер
Големият футбол дойде край езерото Комо: Отборчето-сензация полетя в Шампионската лига

Големият футбол дойде край езерото Комо: Отборчето-сензация полетя в Шампионската лига

Бизнес
Лагард: Енергийният шок ще задържи инфлацията в еврозоната висока за по-дълго

Лагард: Енергийният шок ще задържи инфлацията в еврозоната висока за по-дълго

Impressio
"Под от фъстъчено масло" привлече 48 000 посетители, преди да бъде разчистен

"Под от фъстъчено масло" привлече 48 000 посетители, преди да бъде разчистен

URBN
Пуснаха AI Хитлер в реклама, но клиентите не се засмяха

Пуснаха AI Хитлер в реклама, но клиентите не се засмяха

Trip
Ето кои са най-добрите градове в света за нощен живот, включително и един с висока престъпност

Ето кои са най-добрите градове в света за нощен живот, включително и един с висока престъпност

Авто
Honda може да пусне Civic Type R HRC през 2027 г.

Honda може да пусне Civic Type R HRC през 2027 г.

Games
Sony подготвя завръщането на Killzone за PlayStation

Sony подготвя завръщането на Killzone за PlayStation

Zodiac
5 зодии, които са способни да започнат от нулата и да стигнат далеч

5 зодии, които са способни да започнат от нулата и да стигнат далеч

Времето
Заради катастрофалната жега и суша, френските лозари очакват рекордно ниска реколта

Заради катастрофалната жега и суша, френските лозари очакват рекордно ниска реколта

Вицове
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...

Вкусотии
Митът, че не трябва да мием гъбите е разбит

Митът, че не трябва да мием гъбите е разбит