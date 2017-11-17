IT.dir.bg - Технологии | it.dir.bg

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Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни
Студеният климат и достъпът до евтина енергия привличат компании като OpenAI, Amazon и Google, но регионът има сериозни проблеми с инфраструктурата
Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%
Пазарният лидер предлага перфектните решения за началото на новата учебна година и есенния сезон
Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС
Нидерландската PAL-V получи европейско одобрение за производството на летящи автомобили
AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно
Apple уверява, че часовникът не съхранява суров аудиозапис, но новите функции могат да променят начина, по който възприемаме постоянно слушащите устройства
Изследовател напусна Anthropic заради страхове от неконтролируем AI
Бившият служител твърди, че развитието на изкуствения интелект се движи към сценарии, при които системите могат да излязат извън човешки контрол още до края на 2027 г.
Използването на AI инструменти от бизнеса забавя темп
AI бумът се сблъска с неочакван проблем - най-големите компании започнаха да харчат по-малко. Това може да се окаже проблем за OpenAI и Anthropic
Suno представи нов AI модел, обучен с лицензирана музика
Компанията заменя досегашните си модели с Suno v6 на фона на съдебни дела за използване на защитена с авторски права музика
Дузина роботи блокираха тротоар в Чикаго след необичаен технически проблем
Автономните машини изглеждали така, сякаш не знаели накъде да продължат
Meta представи Muse - AI агент, който може да изпраща имейли и да пазарува вместо вас
Компанията на Зукърбърг ще трябва да преодолее сериозен проблем - доверието на потребителите
Mistral AI набра 3 млрд. евро за битката за европейския "суверенен AI"
Френската AI компания ще използва средствата за изчислителна инфраструктура, международна експанзия и развитие на стратегията си за "суверенност"
LLM моделите могат да се превърнат в "когнитивен вирус"
Международен екип от изследователи предлага нова теоретична рамка за влиянието на езиковите модели върху човешкото мислене
Илон Мъск влезе в "шахматен дуел" с Chess.com
Спорът стигна до броя на възможните партии, атомите във Вселената и твърдението на Мъск, че бъдещият свръхинтелект ще открие решения, които хората дори не могат да си представят
AI реши сложна математическа задача, останала без отговор от век
"Не сме използвали техните промптове или резултати, за да направляваме нашите модели", увери изследователят от OpenAI
Porsche SE влиза в космическата надпревара, инвестира в конкурент на SpaceX
Холдингът, който е най-големият акционер във "Фолксваген", придоби дял в американската космическа компания, чиято първа орбитална мисия е планирана за началото на 2027 г.
Това ли е най-тихият танк в света? Заснеха китайския Type 100 в движение (видео)
Машината има вградена защита от дронове, дистанционно управляем купол и хибридно задвижване
OpenAI представи GPT-6 Astra с рекордни резултати в редица тестове
Компанията поставя особен акцент върху автономната работа и безопасността
ООН: Развитият изкуствен интелект може да представлява "екзистенциална опасност за човечеството"
Върховният комисар е обезпокоен от факта, че макар всички да признават необходимостта от регулация на AI, това признание не се превръща в конкретни мерки
Xpeng показа първия Iron, сглобен в новия завод за хуманоидни роботи
Компанията планира да започне серийното производство до края на 2026 г., а продажбите за външни клиенти са насрочени за 2027 г.
Над 80% от смартфоните в ЕС са без необходимата информация за ремонт
Производителите масово не публикуват цени на резервни части и ръководства, въпреки че сами дават високи оценки за ремонтопригодност на устройствата си
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Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС
Технополис стартира кампанията "Оферти за отличници" с намаления до -40%
iPhone Duo има видима гънка въпреки нанотекстурата на дисплея
AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно
А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods
Летяща кола може да се появи съвсем скоро по пътищата в ЕС
Задава ли се нов "Спутник момент": Китай с реални шансове да изпревари САЩ на Марс
AI превръща Apple Watch в устройство, което може да ви подслушва непрестанно
Патагония се превръща в магнит за огромни AI центрове за данни