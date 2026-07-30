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DJI официално представи на световния пазар новата Osmo Pocket 4P - първата камера от серията с обозначението Pro, насочена към създатели на съдържание и влогъри. Новият модел предлага значителни подобрения спрямо стандартния Osmo Pocket 4, включително допълнителен телефото модул с 3-кратно оптично увеличение и разширени HDR възможности.

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Основната камера използва 1-инчов CMOS сензор с еквивалентно фокусно разстояние 20 мм и светлосила f/2.0. Тя може да заснема снимки с резолюция до 33 MP при формат 16:9 или до 38 MP в квадратен формат. Само версията Osmo Pocket 4P поддържа 17 нива на ултрависок динамичен диапазон (HDR), което позволява по-добро възпроизвеждане на детайлите при силно контрастни сцени.

Голямата новост е вторият модул - телефото камера с 3-кратно оптично увеличение. Той използва 1/1,28-инчов CMOS сензор, обектив със светлосила f/1.8 и еквивалентно фокусно разстояние 60 мм, което го прави подходящ за портрети и снимане на по-отдалечени обекти.

Камерата разполага и с 2-инчов AMOLED дисплей с пикова яркост до 1000 нита, а батерията с капацитет 1545 mAh осигурява до 210 минути работа с едно зареждане според DJI.

Osmo Pocket 4P се предлага в черен и бял цвят. Базовият комплект Standard Combo струва 619 долара и включва камерата, осветителен модул Fill Light, ръкохватка с 1/4-инчова резба, калъф и основни аксесоари.

За 669 долара се предлага комплектът Vlog Combo, който добавя безжичен микрофон Mic Mini 2, мини статив, Osmo FrameTap и допълнителни принадлежности за създатели на видео съдържание.

На някои пазари DJI предлага и 140W GaN Charging Combo на цена 691 долара, който включва 140-ватово зарядно устройство, но е с по-малко аксесоари в сравнение с Vlog Combo. Доставките на новата камера започват още тази седмица.

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