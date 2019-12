486 Снимка: Google

С наближаването на края на годината идва и времето за различните годишни класации. По традиция и Google публикува списъците с най-доброто съдържание в Play Store през 2019. Тук се включват приложения, игри, филми, сериали и книги. Част от това съдържание не е налично у нас, а разбира се то варира в зависимост от страната, в която е достъпно, предава Mobile Bulgaria.

През миналия месец в Щатите се проведе и анкета за награда на потребителите - при приложенията победител е "Glitch Video Effects", а при игрите - "Call of Duty: Mobile". В другите две категории - филм и книга, наградите отидоха съответно за "Avengers: Endgame" и "Scary Stories to Tell in the Dark".

На глобално ниво най добрите пет приложения са "Ablo", "ActionDash", "Appy Weather", "Big Bang AR" и "Boosted". Най-добрите игри са "MU ORIGIN2", "Art Inc. - Trendy Business Clicker", "Harry Potter: Wizards Unite", "Call of Duty: Mobile" и "Angry Birds Dream Blast". В някои раздели има и подкатегории за различни типове приложения и игри. Класациите за филми, сериали и книги варират според държавата и не са достъпни от територията на България.