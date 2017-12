Най-добрите PC игри за 2017 година

Стоян Гогов

Wolfenstein 2: The New Colossus предлага уникален екшън, съчетан с много добра история и щипка ирония





Вчера започна зимната разпродажба в Steam, а днес ние ще ви покажем кои бяха 20-те най-добри игри, излезли през 2017 година.

Множество инди и ААА заглавия дебютираха през почти приключилата 2017 година. Някои от тях бяха посредствени, а други откровено страдаха от проблеми.



Ние обаче ще се концентрираме около тези игри, които успяха да ни впечатлят по някакъв начин. Класацията ни е субективна, но за сметка на това не може да се нарече "купена", както е ситуацията с големите геймърски медии, които постоянно дават положителни оценки на меко казано посредствени игри, идващи от големите студия.



Ето как изглежда нашият Топ 20 на най-добрите РС игри за 2017 година:



20. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Тази игра може да се нарече Far Cry 3 в трето лице или GTA играта на Ubisoft. Графиката е добра, геймплеят и историята не са особено запомнящи, но играта е забавна... все пак кой не би искал да се бие с нарко картелите в Боливия?







19. Warhammer 40,000: Sanctus Reach

Ако ви се играе добра походова стратегия, с графика силно напомняща на реална настолна игра - то това е вашата игра. Единиците доста приличат на използваните в бордовите игри фигурки и миниатюри. Геймплеят е добър, като тънкостта в намирането на подходящите единици, които да пратите срещу противника. За жалост Warhammer 40,000: Dawn of War III има потениал, но и страда от някои проблеми, затова Sanctus Reach е нашето единствено Warhammer 40k предложение в класацията.







18. Hollow Knight

Това е един красив платформър с ръчно нарисувана 2D графика.Геймплеят е добър, битките с босовете са трудни и въобще - играта е доста приятна.







17. The Evil Within 2

Наследникът на The Evil Within също е хорър от трето лице. Историята е добра и се върти около мистериозната организация MOBIUS, а графиката също е приятна. Ако сте фенове на хорърите от трето лице и обичате японските игри и филми, то The Evil Within 2 е задължителна за вас.







16. Cuphead

Това е друга игра графика, която прилича на ръчно рисувана. Цялото усещане от Cuphead е като от стар филм на Disney. Не бива обаче да се подлъгвате - Cuphead е много трудна игра.







15. They Are Billions

Това е една красива инди стратегия в реално време, която се развива на постапокалиптична планета. Вашата задача е да развиете своя град, докато се защитавате от ордите зомбита. Както става ясно от името на играта ордите не са малки, а буквално съставени от милиони инфектирани индивиди. Ако те успеят да проникнат във вашия град, то всичко е обречено. They Are Billions ще се хареса на всеки, който обичаше старите RTS игри, в които барикадирането бе една смислена стратегия.







14. Northgard

Това е една инди игра, която все още е в ранен достъп. За сметка на това, ако обичате поредицата Settlers, то трябва да я пробвате. Естествено, не трябва да очаквате дълбочината на култовата Settlers 3, но това не значи, че Northgard е за подценяване.







13. Ruiner

Ruiner е брутален изометричен екшън, чието действие се развива в 2091 година. Зрелищните неонови цветове пасват перфектно на киберпънк атмосферата. Това отново е инди игра, но тя е издадена от все по-разрастващата се компания Devolver Digital, която има и доста посредствени геймки в гамата си - Ruiner обаче не е една от тях.







12. Quake Champions

Лично за мен, най-добрият мултиплеър екшън е Quake 3. Бясна скорост, красив дизайн, вдъхновен от Ловкрафт и интересни оръжия. Quake Champions се опитва да запази тази култова формула. Предстои ни да разберем доколко успешно ще е това, защото играта е в ранен достъп и страда от някои недостатъци. Въпреки това от id Software никога не са ни разоаровали, така че Quake Champions се нарежда в нашата класация, въпреки своето малко по-ограничено съдържание.







11. Steel Division: Normandy 44

Paradox са безспорните царе на задълбочените игри. Видите ли някъде тяхното име, било като издател или разработчик, то трябва да знаете, че пред вас е една истински добра игра. Steel Division: Normandy 44 е точно това - задълбочена стратегия, развиваща се на отворилия се през 1944 западен фронт на Втората световна война.







10. Dungeons 3

Помните ли Dungeon Keeper - една от най-култовите игри на 90-те години. Ако я помните с хубави чувства, то Dungeons 3 е задължителна. Ако не помните обаче класиката, то Dungeons 3 отново може да ви хареса... все пак, колко са игрите, в които вие сте лошите или дори самото Зло?







9. Resident Evil 7

Resident Evil 7 е най-добрият хорър на 2017 година. Играта прави драстичен завой и се развива от първо, а не от трето лице. Историята е добра, графиката е направо фотореалистична, а комбинацията от това е, че вие може лесно да се потопите в света на играта... Не забравяйте да огасите лампите си преди да стартирате

Resident Evil 7.





8. Total War: Warhammer 2

Масивни битки в реално време и походова стратегия - Total War: Warhammer 2 комбинира най-доброто от RTS и TBS света. Графиката е уникално красива, и ако сте почитатели на добрите стратегии или на фентъзи световете, то Total War: Warhammer 2 вече трябва да е инсталирана на вашето РС.







7. Divinity: Original Sin 2

Знаете ли, че музиката на тази игра е композирана от българинът Борислав Славов? Е, вече знаете. Този факт звучи още по-добре на фона, че това е може би най-добрата RPG игра на годината. Геймплеят се състои от десетки часове, а битките са походови. Светът на Divinity: Original Sin 2 е уникален, а мнозина определят играта за чисто произведение на изкуството.







6. StarCraft: Remastered

Каквото и да кажем за оригиналния StarCraft ще е малко. Затова ще се концентрираме върху факта, че той вече има обновена версия, която може лесно да се игра в голяма резолюция и на машини с Windows 10.







5. SpellForce 3

Това е другата игра, която може да претендира за титлата най-добро RPG на 2017 г. Интересното обаче е, че тя може да претендира и за една от най-добрите RTS игри, в които може да строите сгради. Дебютирала само преди няколко седмици SpellForce 3 може да се опише като перфектната комбинация между RPG и RTS.







4. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Мултиплеър събитието на 2017 година. Ако искате да разберете за какво става въпрос в играта, то най-добре е да си пуснете кървавият японски филм от 2000 г. Battle Royale. Ако трябва да обобщим на бързо, то битката се развива на гигантски остров, като от 100 играча, трябва да остане само един. Всичко това е предпоставка за много екшън, съюзи и предателства. PUBG със сигурност може да се нарече революционна игра, чиято пълна версия вече е факт от 21 декември.







3. DUSK

Ако разработчиците бяха пуснали пълната игра, а не само първияѝ епизод, DUSK щеше гордо да стои на първото място в класацията ни. Важно е да отбележим, че играта е дело на едва 3-ма човека, единият от които е гениалния композитор Андрю Хълшълт. Ако сте фенове на шутърите от 90-те и по специално Blood и Quake, то DUSK улавя всичко в тях и го прави дори още по-добро. Пикселираната графика е съчетана с интересни карти, а враговете, срещу които трябва да се биете са култистите и техните чудовища, превзели американския град Дъск. Безспорно най-добрата инди игра на 2017 г.







2. Prey

Някои твърдят, че това е духовният наследник на Half-Life и System Shock и истината е, че ако търсите FPS игра с добра история, мислене и интересна атмосфера, то няма да намерите нещо по-добро от Prey. Играта не трябва да се бърка с излязлият преди 10-тина години Prey, който също бе много добър FPS. И за да не четете сбит преразказ на историята на Prey, единственото, което трябва да знаете е, че краят на играта е един от най-добрите плот-туистове в историята на геймънга.







1. Wolfenstein 2: The New Colossus

Изборът на първото място е малко пристрастен, но светът на Wolfenstein 2 е наистина уникален. Превзетата от нацистите Америка, тайните бази в Розуел, Ку Клукс Клан и побърканият Хитлер, който е в старческа деменция - Machine Games са се справили чудесно. Освен уникалния си свят, Wolfenstein 2 има и много добър екшън, а оръжията са мощни и интересни. Закоравелите геймъри, могат да недоволстват от обилното количество кът сцени, а а други да не харесат идеологическата насока, в която играта поема. Истината обаче е, че Wolfenstein 2: The New Colossus е един от най-добрите шуутъри, излизали през това десетилетие.