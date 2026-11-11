Китайската компания ще представи Osta на 20 ноември. Това е първият ѝ голям опит за създаване на нова подмарка след отделянето на Honor заради американските санкции

720 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Huawei ще представи нова марка смартфони под името Osta на 20 ноември. Новината беше потвърдена от Ричард Ю, председател на потребителското подразделение на компанията, в публикация в китайската социална мрежа Weibo.

Първият модел ще се казва Osta O1 Pro. Устройството вече беше забелязано от технологични блогъри, а публикацията на Ю също е изпратена от телефон с това име. Според предварителните информации смартфонът ще има широкоекранен дизайн, напомнящ този на флагмана Huawei Pura X View.

Представянето на Osta ще съвпадне с премиерата на нови електрически автомобили на Huawei. Компанията все още не е предоставила официални подробности за характеристиките и цените на устройствата. Osta е първата голяма нова подмарка на Huawei след продажбата на Honor в края на 2020 г. Тогава китайският производител се раздели с бюджетния бранд, за да го предпази от американските санкции, които ограничиха достъпа му до модерни чипове и технологии.

Оттогава Huawei постепенно възстановява позициите си на пазара. Важен момент беше премиерата на Mate 60 Pro през 2023 г., който използва собствен процесор Kirin.

Според Counterpoint Research през третото тримесечие на 2026 г. Huawei отново е най-големият производител на смартфони в Китай с пазарен дял от 21,3%. Apple заема второто място с 19,5%, следвана от Vivo, Oppo, Xiaomi и Honor.

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Новата марка се появява на фона на засилваща се конкуренция и растящи цени на компонентите. Паралелно с разширяването на бизнеса си със смартфони Huawei развива и инфраструктурата си за изкуствен интелект.

Според китайското издание Yicai компанията подготвя и търговски дебют на система за магнитно-електрическо съхранение на данни (MES). Тя е предназначена за корпоративни клиенти и трябва да предложи по-добро съотношение между цена и производителност спрямо традиционните твърди дискове. Системата ще бъде представена пред потенциални клиенти за тестове в затворена демонстрация.

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