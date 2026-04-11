24595 Снимка: NASA via AP/БТА

Капсулата "Орион" и четиричленният екипаж на мисията "Артемида II" ("Артемис II") преминаха успешно през земната атмосфера и рано тази сутрин се приводниха безопасно във водите на Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния след близо 10 дни в Космоса, с което приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предава Ройтерс.

Вижте снимки от кацането >> >> >>

Капсулата "Орион" на НАСА, която е с форма, която наподобява на желиран бонбон, и наречена "Интегрити" (Integrity), се приводни плавно с помощта на няколко парашута в спокойните води край южното крайбрежие на щата Калифорния минути след 17:00 ч. местно време в петък (03:00 ч. българско в събота), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това, съобщава БТА.

"Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на "Артемис 2". Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати не бих могъл да бъда по-горд", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"С нетърпение очаквам да се видим скоро в Белия дом. Ще го направим отново, а след това - следващата крачка: Марс!", добави той.

Мисията "Артемида II", която измина общо 694 392 мили, или 1 117 515 километра, след като направи две орбити около Земята и кулминационно прелитане покрай Луната на разстояние от 252 000 мили, или oколо 406 000 км, от земната повърхност, бе първият тестов полет от поредицата мисии "Артемида", чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната, като се започне от 2028 г.

Приводняването, около два часа преди залез слънце, беше излъчвано на живо в интернет от НАСА. "Перфектно кацане за "Интегрити" и четиримата астронавти", се казва в коментарът на Роб Навияс минути след кацането.

Екипите по спасяването очакваха в готовност приводняването на капсулата, за да извадят екипажа - американските астронавти Рийд Уайзман, на 50 години, Виктор Глоувър, на 49 години, и Кристина Кох, на 47 години, както и канадския астронавт Джереми Хансен, на 50 години.

Завръщането на екипажа преодоля последното критично предизвикателство пред космическия кораб "Орион", построен от американската компания "Локхийд Мартин", като доказа, че той може да издържи на екстремните условия при навлизането в атмосферата при завръщането по определена траектория от Луната.

Това се случи след 13-минутно, изпълнено с напрежение, пламенно навлизане в земната атмосфера, което генерира топлина от триенето, която повишава температурата по външната повърхност на капсулата до около 2760 градуса по Целзий.

Снимка по време на навлизането в атмосферата на Земята от капсулата "Орион" Снимка: NASA via AP/БТА

В пика на напрежението при навлизането в атмосферата, както се очакваше, интензивната топлина и компресията на въздуха образуваха разпалена обвивка от йонизиран газ, или плазма, която обгърна капсулата, прекъсвайки радиовръзката с екипажа за няколко минути.

Напрежението спадна, когато връзката беше възстановена и от носа на свободно падащата капсула се видяха два парашута, които забавиха спускането ѝ до около 25 км/ч, преди "Орион" да се приводни плавно във водите на Тихия океан.

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб "Джон П. Мърта", за да преминат първоначални медицински прегледи.

Очаква се членовете на екипажа да прекарат нощта на борда на кораба и по-късно днес да бъдат откарани до Хюстън, щата Тексас, където ще се съберат с близките си.

Виктор Глоувър и Кристина Кох Снимка: NASA

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.